Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/30189229/
26 июня 2017, 10:51 | Футбол | ИА Башинформ

ФК «Уфа» завершила второй сбор победой над «Енисеем»

УФА, 26 июн 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/. ФК «Уфа» продолжает подготовку к четвертому в своей истории чемпионату российской футбольной Премьер-лиги. На втором учебно-тренировочном сборе в подмосковном Новогорске команда Сергея Семака сыграла два контрольных матча.

Сначала была зафиксирована ничья 0:0 с подмосковными «Химками».

Во втором поединке уфимцы оказались сильнее красноярского «Енисея» — 2:0. Два гола на счету Кехинде Фатаи.

Третий, заключительный, учебно-тренировочный сбор «Уфы» пройдет в Австрии с 28 июня по 9 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

ФК «Уфа» начнет новый футбольный сезон по-ленинградски

УФА, 9 июн 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/. Представители клубов футбольной Премьер-лиги утвердили регламенты и календарь чемпионата России сезона 2017−2018 годов, который в ближайшее время будет утвержден на заседании Исполкома Российского футбольного союза и опубликован на сайте РФПЛ.
Все новости