ФК «Уфа» завершила второй сбор победой над «Енисеем»
УФА, 26 июн 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/. ФК «Уфа» продолжает подготовку к четвертому в своей истории чемпионату российской футбольной
Премьер-лиги. На втором учебно-тренировочном сборе в подмосковном Новогорске команда Сергея Семака сыграла два контрольных матча.
Сначала была зафиксирована ничья 0:0 с подмосковными «Химками».
Во втором поединке уфимцы оказались сильнее красноярского «Енисея» — 2:0. Два гола на счету Кехинде Фатаи.
Третий, заключительный,
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