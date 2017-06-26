Болельщики: При Саламыче Кокорину и Дзюбе в сборной не играть
История со странным видеопосланием от Александра Кокорина и Артема Дзюбы — самая обсуждаемая тема воскресенья.
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THE MAIL ON SUNDAY: ВСЯ СБОРНАЯ РОССИИ НА ЧМ-2014 ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В ПРИМЕНЕНИИ ДОПИНГА.
Все футболисты сборной России на ЧМ-2014 подозреваются в применении допинга, утверждает The Mail on Sunday. По информации британского издания, ФИФА проводит расследование в отношении всех 23 игроков, входивших в состав российской национальной команды на турнире в Бразилии. Кроме того, под подозрение попали 11 профессиональных футболистов из России, не принимавших участия в чемпионате мира. Предполагается, что команда могла быть участником допинговой программы, которая, как утверждается, могла осуществляться с 2011 по 2015 год.
Shpasic: Бритиши совсем с катушек съехали — какой допинг? Если только замедляющий.
foreverCSKAforever: А как им удавалось скрывать это, выступая ежегодно в еврокубках?
ЗлобныйЖиртрест: ФИФА должна предложить тогда переиграть ЧМ-14….
Vlаdimir: Чтобы отнять чемпионат мира решили теперь разыграть допинговую карту?
Sebastean: Судя по результатам тогда российский футбол уже 25 лет под допингом. В 2008-м просто сбой
Владимир 0404: Только допинг видимо просроченный дают.
pustot+: Реально
ИГОРЬ ЛЕБЕДЕВ: «ОТ СЛОВ “ДАТЬ В МОРДУ ЖИРКОВУ” НЕ ОТКАЖУСЬ!».
Член исполкома РФС и заместитель председателя Государственной думы РФ Игорь Лебедев рассказал, что не откажется от своих слов по поводу полузащитника национальной команды Юрия Жиркова. Напомним, что игрок получил вторую желтую карточку на 68-й минуте матча Россия — Мексика за удар локтем соперника, оставив сборную в меньшинстве.
— Как сказал вчера на эмоциях про Юру Жиркова, так и сейчас не откажусь от своих слов — во дворе ему бы морду набили за такие вещи! Когда на кону судьба выхода в
Слоня: Если мужик — подойди и попробуй, только больше восьми охранников не бери с собой.
raver87: Кто это такой и почему мне не должно быть наплевать на его мнение?! Жирков и Акинфеев, конечно, подвели, но не депутатам их судить точно.
Санитар леса: Как такие люди попадают в исполком РФС, это другой вопрос.
лежа жму150: Лебедев, это просто эмоции твои слова, да, обидно, что не вышли, но видно, что у нас появилась новая команда, а к ребятам претензий нет — видно было, что они все выкладываются, а не отбывают номер.
anton_drozdikoff: Проблема не в Жиркове или в Акинфееве, хотя им и осталось играть на высоком уровне от силы 2−3 года. Проблема в тренере.
Совва: Себе пусть даст….
Vjatich:
КОМУ ПЕРЕДАЛИ ПРИВЕТ КОКОРИН И ДЗЮБА?
Нападающие «Зенита» Александр Кокорин и Артем Дзюба, не попавшие в заявку сборной России на Кубок конфедераций, опубликовали неоднозначное видеопослание.
На следующий день после поражения сборной России от Мексики (1:2) в матче 3-го тура группового турнира Кубка конфедераций нападающий «Зенита» Александр Кокорин выложил в своем Инстаграме видео с подписью «месседж» (послание — в переводе с английского).
В коротком видео Кокорин вместе с Артемом Дзюбой показывает некий жест: прикладывает ребро ладони к губам. Что именно это значит, футболисты пока не пояснили, но можно предположить, что таким образом они отреагировали на вылет команды Станислава Черчесова с турнира.
Коуч07: А этим
James Gang: При Саламыче им в сборной не играть….
Mbi: Блин… Я тоже хочу за три ляма баксов в год научиться показывать усы Черчесова!
Wolfwolk: Противненько
genuya1: С чего Вы решили, что это про Черчесова, а если и про него, то это — обидное? Давайте разбираться постепенно. Дзюба здорово умеет давать интервью с пояснениями и извинениями.
kharlan: Саша Кокорин, я в тебя верю. Ты думаешь, что это жизнь — это мишура. Живи так, как хочешь. Думал, что ты нормальный футболист.
fomich80: Странная позиция радоваться неудаче собственной сборной, потому что одного в нее не позвали, а другого из нее выгнали. Конечно не от большого ума все это.
В КАЗАНИ СЫГРАЮТ ПОРТУГАЛИЯ — ЧИЛИ, В СОЧИ — ГЕРМАНИЯ — МЕКСИКА.
По итогам группового турнира определились полуфиналисты Кубка конфедераций-2017.
Победитель группы A Португалия встретится с занявшей второе место в группе B сборной Чили. Лучшая команда группы B сборная Германии встретится со второй сборной квартета A Мексикой.
Матч Португалия — Чили состоится в среду, 28 июня, в Казани. Германия и Мексика сыграют в Сочи в четверг, 29 июня. Оба поединка начнутся в 21.00 по московскому времени.
Zoostation: Норм полуфиналы. Наиболее вероятный финал
ростовский свин: Немцы поражают своим запасом прочности… Мало того что привезли 2−3 состав — так еще и тасовали игроков. Ротация гигантская — каждый матч с чистого листа.
Ганс Майер: Дальше финал Португалия — Чили 90 процентов.
сп@рт@к: Поразительный турнир. Ни одной сенсации.
Pablo75: В принципе, состав полуфиналистов был известен год назад. Даже удивительно, что с такими проблемами играли чилийцы — если бы австралийцы попадали в ворота с двух метров, мы бы сейчас обсуждали сенсацию.
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