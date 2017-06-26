Болельщики: При Саламыче Кокорину и Дзюбе в сборной не играть

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THE MAIL ON SUNDAY: ВСЯ СБОРНАЯ РОССИИ НА ЧМ-2014 ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В ПРИМЕНЕНИИ ДОПИНГА.

Все футболисты сборной России на ЧМ-2014 подозреваются в применении допинга, утверждает The Mail on Sunday. По информации британского издания, ФИФА проводит расследование в отношении всех 23 игроков, входивших в состав российской национальной команды на турнире в Бразилии. Кроме того, под подозрение попали 11 профессиональных футболистов из России, не принимавших участия в чемпионате мира. Предполагается, что команда могла быть участником допинговой программы, которая, как утверждается, могла осуществляться с 2011 по 2015 год.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Важно. <br>ФИФА: все допинг-пробы игроков сборной России с ЧМ-2014 были отрицательными <a href="https://t.co/9wPbKg8LCL">https://t.co/9wPbKg8LCL</a></p>— Сергей Егоров (@EgorovSA) <a href="https://twitter.com/EgorovSA/status/878929850735755266">25 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Shpasic: Бритиши совсем с катушек съехали — какой допинг? Если только замедляющий.

foreverCSKAforever: А как им удавалось скрывать это, выступая ежегодно в еврокубках?

ЗлобныйЖиртрест: ФИФА должна предложить тогда переиграть ЧМ-14….

Vlаdimir: Чтобы отнять чемпионат мира решили теперь разыграть допинговую карту? Ну-ну. Надеюсь, ФИФА выступит с опровержением.

Sebastean: Судя по результатам тогда российский футбол уже 25 лет под допингом. В 2008-м просто сбой какой-то произошел.

Владимир 0404: Только допинг видимо просроченный дают.

pustot+: Реально какой-то испорченный допинг подсовывают, просрочку чтоль… Результаты все хуже….

ИГОРЬ ЛЕБЕДЕВ: «ОТ СЛОВ “ДАТЬ В МОРДУ ЖИРКОВУ” НЕ ОТКАЖУСЬ!».

Член исполкома РФС и заместитель председателя Государственной думы РФ Игорь Лебедев рассказал, что не откажется от своих слов по поводу полузащитника национальной команды Юрия Жиркова. Напомним, что игрок получил вторую желтую карточку на 68-й минуте матча Россия — Мексика за удар локтем соперника, оставив сборную в меньшинстве.

— Как сказал вчера на эмоциях про Юру Жиркова, так и сейчас не откажусь от своих слов — во дворе ему бы морду набили за такие вещи! Когда на кону судьба выхода в плей-офф престижного турнира, игрок не может вести себя так непрофессионально.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">На мой взгляд, г-ну Лебедеву после фразы, что "Жиркову надо дать в морду", абсолютно нечего делать в исполкоме РФС. Пусть жжет в Госдуме.</p>— Igor Rabiner (@IgorRabiner) <a href="https://twitter.com/IgorRabiner/status/878910696020480001">25 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Слоня: Если мужик — подойди и попробуй, только больше восьми охранников не бери с собой.

raver87: Кто это такой и почему мне не должно быть наплевать на его мнение?! Жирков и Акинфеев, конечно, подвели, но не депутатам их судить точно.

Санитар леса: Как такие люди попадают в исполком РФС, это другой вопрос.

лежа жму150: Лебедев, это просто эмоции твои слова, да, обидно, что не вышли, но видно, что у нас появилась новая команда, а к ребятам претензий нет — видно было, что они все выкладываются, а не отбывают номер.

anton_drozdikoff: Проблема не в Жиркове или в Акинфееве, хотя им и осталось играть на высоком уровне от силы 2−3 года. Проблема в тренере.

Совва: Себе пусть даст….

Vjatich: Г-н Лебедев — отражение общей культуры и понимания спорта в стране. Человек не знает и не понимает футбола.

КОМУ ПЕРЕДАЛИ ПРИВЕТ КОКОРИН И ДЗЮБА?

Нападающие «Зенита» Александр Кокорин и Артем Дзюба, не попавшие в заявку сборной России на Кубок конфедераций, опубликовали неоднозначное видеопослание.

На следующий день после поражения сборной России от Мексики (1:2) в матче 3-го тура группового турнира Кубка конфедераций нападающий «Зенита» Александр Кокорин выложил в своем Инстаграме видео с подписью «месседж» (послание — в переводе с английского).

В коротком видео Кокорин вместе с Артемом Дзюбой показывает некий жест: прикладывает ребро ладони к губам. Что именно это значит, футболисты пока не пояснили, но можно предположить, что таким образом они отреагировали на вылет команды Станислава Черчесова с турнира.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">По-моему, тут все однозначно - Кокорин и Дзюба передали привет Черчесову. <a href="https://t.co/HyZD2gpWfg">https://t.co/HyZD2gpWfg</a></p>— Сергей Егоров (@EgorovSA) <a href="https://twitter.com/EgorovSA/status/878940649067872256">25 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Кто-то выходит с травмой,бьется и плачет после игры,кто-то занимается шутовством - не над тренером,а над сборной своей страны. Каждому свое.</p>— Igor Rabiner (@IgorRabiner) <a href="https://twitter.com/IgorRabiner/status/878989571182268416">25 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">По Дзюбе и Коко. <br>Дело не в Черчесове. Нравится тренер, не нравится - сборная вашей страны проиграла, а вы прикалываетесь и ржете.</p>— Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) <a href="https://twitter.com/dmitriy_f1re/status/878987322947186690">25 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Коуч07: А этим двоим-то какая разница, они до уровня сборной вообще не дотягивают.

James Gang: При Саламыче им в сборной не играть….

Mbi: Блин… Я тоже хочу за три ляма баксов в год научиться показывать усы Черчесова!

Wolfwolk: Противненько как-то. Некрасиво, но беру обратно свои слова о желании видеть этих двоих в сборной даже при условии их прекрасной формы.

genuya1: С чего Вы решили, что это про Черчесова, а если и про него, то это — обидное? Давайте разбираться постепенно. Дзюба здорово умеет давать интервью с пояснениями и извинениями.

kharlan: Саша Кокорин, я в тебя верю. Ты думаешь, что это жизнь — это мишура. Живи так, как хочешь. Думал, что ты нормальный футболист.

fomich80: Странная позиция радоваться неудаче собственной сборной, потому что одного в нее не позвали, а другого из нее выгнали. Конечно не от большого ума все это.

В КАЗАНИ СЫГРАЮТ ПОРТУГАЛИЯ — ЧИЛИ, В СОЧИ — ГЕРМАНИЯ — МЕКСИКА.

По итогам группового турнира определились полуфиналисты Кубка конфедераций-2017.

Победитель группы A Португалия встретится с занявшей второе место в группе B сборной Чили. Лучшая команда группы B сборная Германии встретится со второй сборной квартета A Мексикой.

Матч Португалия — Чили состоится в среду, 28 июня, в Казани. Германия и Мексика сыграют в Сочи в четверг, 29 июня. Оба поединка начнутся в 21.00 по московскому времени.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Чили снова поедет в Казань <a href="https://t.co/1QJDPUggyE">https://t.co/1QJDPUggyE</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%9A2017?src=hash">#КК2017</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ConfedCup?src=hash">#ConfedCup</a> <a href="https://t.co/2Zl9998BpG">pic.twitter.com/2Zl9998BpG</a></p>— СЭ Футбол (@football_se) <a href="https://twitter.com/football_se/status/879047105981108225">25 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Zoostation: Норм полуфиналы. Наиболее вероятный финал Португалия-Германия. Но Чили тоже может побороться.

ростовский свин: Немцы поражают своим запасом прочности… Мало того что привезли 2−3 состав — так еще и тасовали игроков. Ротация гигантская — каждый матч с чистого листа.

Ганс Майер: Дальше финал Португалия — Чили 90 процентов.

сп@рт@к: Поразительный турнир. Ни одной сенсации.

Pablo75: В принципе, состав полуфиналистов был известен год назад. Даже удивительно, что с такими проблемами играли чилийцы — если бы австралийцы попадали в ворота с двух метров, мы бы сейчас обсуждали сенсацию.