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24 июня 2017, 16:25 | Футбол | Новый Калининград

«Балтика» подписала контракт с «Сеней» из белорусского чемпионата

24-летний Сенин Себаи перешел в «Балтику» из белорусского «Слуцка», сообщает официальный сайт калининградского клуба.

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За белорусскую команду Себаи провел 12 матчей, в которых 4 раза забивал сам и отдал 5 голевых передач. На момент перехода в «Балтику» форвард из Кот-д’Ивуара входил в тройку лучших форвардов текущего чемпионата Белоруссии. В команде Сенина Себаи ласково называли «Сеня», делится сайт СФК «Слуцк». До этого Себаи играл в чемпионатах Молдовы и Румынии.

Гол Сенина Себаи в ворота БАТЭ 14 мая 2017 года.

Себаи станет первым в нынешнем составе калининградской команды легионером — игроком иностранного происхождения. В составе ФК «Балтика» на сегодняшний момент официально состоит 11 человек, среди них нет ни одного вратаря и присутствует лишь один нападающий. В команде трое воспитанников калининградской футбольной школы. Самому старшему игроку команды — бывшему члену национальной сборной России Александру Шешукову — 34 года.

«Балтика» в будущем сезоне будет играть, по-прежнему, в ФНЛ. К 2020 году перед клубом поставлена задача выйти в Премьер-лигу и создать собственную футбольную академию, сообщал в мае во время итоговой пресс-конференции гендиректор клуба Тимур Лепсая.
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