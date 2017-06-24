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Среди статусных зрителей проходящего в нашей стране Кубка конфедераций оказался самый успешный российский тренер сборных по футболу, наставник отечественных «пляжников» Михаил Лихачев. Во главе национальной команды он в 2011 и 2013 годах выиграл золото чемпионата мира, а в 2015 году завоевал бронзовые медали. В эксклюзивном интервью «Известиям» специалист поделился мнением об атмосфере на Кубке Конфедераций, выступлении игроков нашей команды и их перспективах заиграть в пляжном футболе после завершения карьеры.

— Вы лично побывали на первом матче сборной России против Новой Зеландии в Петербурге. Как вам атмосфера и инфраструктура?

— Мне кажется, это большой праздник футбола для нашей страны. Россия впервые принимает столь знаковый турнир под эгидой ФИФА. Отрадно, что матч-открытие состоялся на новом стадионе, который «долго-долго строили и наконец построили». Безусловно, это огромное событие для всей России и Санкт-Петербурга в частности. Поэтому было очень приятно лично присутствовать на стартовой игре. И ребята из сборной не подвели. Видно, что старались, выкладывались и играли с горящими глазами, за что им большое спасибо.

— А как оцениваете перспективы сборной России на турнире в целом?

— Думаю, у нашей команды хорошие шансы на выход из группы.

— Вы на территории Крестовского острова не присмотрели место для стадиона по пляжному футболу?

— Напомню, что в Санкт-Петербурге уже есть прекрасный стадион — «Новая Арена», которая может использоваться и для пляжного футбола. Сейчас там проводится этап чемпионата России по этому виду спорта. Так что по части пляжных стадионов в Северной столице проблем нет. В этом городе отличная инфраструктура.

— Из нынешнего состава сборной России, на закате карьеры, кто-то мог бы оказаться в пляжном футболе? Насколько этот переход технически сложен для профессиональных игроков?

— Думаю, можно отметить, что достаточно известный вратарь Роман Герус этим летом перешел в пляжный футбольный клуб из Санкт-Петербурга «Кристалл». Еще в прошлом году он играл в РФПЛ, поэтому думаю, что это достаточно интересный переход. Сейчас тренерский штаб сборной внимательно следит за ним. С другой стороны, не стоит забывать, что в пляжном футболе своя специфика, и переход в него из большого футбола весьма сложен.

— Говорят, по технике Олега Шатова видно, что он начинал карьеру в мини-футболе. А есть ли в нынешнем составе большой сборной игроки, которым свойственны какие-то элементы из пляжного?

— Нет, считаю, что сейчас в сборной — именно игроки из большого футбола, которые далеки как от пляжного, так и от мини. Единственное, могу сказать, что всегда на связи с Денисом Глушаковым, который с большим интересом относиться к нашему виду спорта. Надеюсь, в декабре этого года наша пляжная сборная приедет на его традиционный турнир в Миллерово в Ростовской области. Хочется, чтобы была у нас такая возможность, в том числе и финансовая. Если все получится, попытаемся там показать свое мастерство на паркете. Думаю, нам будет, чем удивить.

— Вы с Глушаковым хотя бы в шутку не обсуждали его возможный переход в пляжный футбол через несколько лет?

— Пусть пока приносит радость людям на большом футбольном поле. Как он это уже сделал в матче с Новой Зеландией. Пользуясь случаем, хочу его поздравить с голом, забитым благодаря ему. Наверное, наша сборная должна была забить именно такой мяч. И дай Бог, чтобы Денис продолжал вести партнеров вперед за собой. Думаю, именно Глушаков — один из лидеров национальной команды.

— Недавно было объявлено о том, что Дмитрий Сычев заявлен за пляжный «Локомотив». Как думаете, насколько у него серьезные намерения в этом виде спорта?

— Он действительно заявлен за «Локомотив», но на этап в Санкт-Петербурге Дмитрий не приезжал, так как конкуренция в его клубе крайне серьезная, и Сычев просто не прошел в состав 12 лучших игроков. А вообще я с большой теплотой отношусь к Диме, просто пока адаптация у него проходит с трудом.

— Сычев, как один из самых медийных российских футболистов, может быть полезен пляжной сборной для привлечения внимания к этому виду спорта?

— Не может быть такого, чтобы сборной был нужен футболист, не соответсвующий ее спортивному мастерству. За популярность никто не дает кубки и не платит премиальные.

— Как думаете, у Дмитрия есть задел, чтобы попасть в будущем в национальную команду?

— Чтобы начинать об этом разговор, нужно, чтобы Дима провел хотя бы один матч за свой клуб. Нужно понимать, что наш чемпионат — самый серьезный в мире. И первенства такого уровня нет абсолютно нигде. Поэтому очень сложно даже пройти в основной состав своего клуба, а уж тем более сразу себя проявить. На самом деле, очень обидно, что СМИ практически забыли о нашем внутреннем первенстве и почти не освещают его. Если о сборной, плюс-минус, знают все, то о чемпионате практически ничего не известно. А ведь это мега-турнир, в котором играют сильнейшие футболисты со всей планеты.

— Пляжный чемпионат России можно сравнить по превосходству над остальными национальными первенствами с Английской премьер-лигой (АПЛ) в большом футболе?

— Клубы из АПЛ уже давненько ничего не выигрывали в Европе, так что спорно называть их лучшей лигой мира. А наш чемпионат, безусловно, лучший в мире — это однозначно и общепринято. Мы как НХЛ, только в пляжном футболе.

— В прошлом году в составе сборной России выступал экс-голкипер «Спартака» Алексей Зуев. Как можете оценить его дальнейшие перспективы?

— Он перенес очень неприятную травму весной и долго восстанавливался. Но на сегодня Алексей набрал хорошую форму и очень неплохо выглядит в играх за московский «Спартак». Думаю, что на данный момент он один из кандидатов в национальную сборную.

— Шансы составить конкуренцию бессменному голкиперу сборной Андрею Бухлицкому у него есть?

— Бухлицкий — это топ-вратарь. Фигура очень серьезная не только в России, но и во всем мировом пляжном футболе. На сегодня равных ему нет.

— Прошлогодний провал сборной, когда команда даже не попала на чемпионат мира, не навел на мысль, что пора провести смену поколений?