Первый канал покажет матч за Суперкубок России, начало в 21:30 мск
МОСКВА, 23 июн —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Первый канал согласно договоренности с РФПЛ 14 июля покажет матч за Суперкубок России по футболу между столичными «Спартаком» и «Локомотивом», начало встречи в 21:30 по московскому времени, сообщил агентству «Р-Спорт» президент РФПЛ Сергей Прядкин.
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Матч за Суперкубок России между чемпионом страны «Спартаком» и обладателем Кубка «Локомотивом» пройдет 14 июля на стадионе в Черкизово.
«У нас есть договоренность, что 14 июля матч за Суперкубок России по футболу будет показан по Первому каналу. Начало в 21:30 после программы “Время”. Есть ответ, что по традиции этот матч всегда показывает Первый канал. Мы очень дорожим сотрудничеством с Первым каналом», — сказал Прядкин по телефону.
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