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23 июня 2017, 20:02 | Футбол | Р-Спорт

Первый канал покажет матч за Суперкубок России, начало в 21:30 мск

МОСКВА, 23 июн — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Первый канал согласно договоренности с РФПЛ 14 июля покажет матч за Суперкубок России по футболу между столичными «Спартаком» и «Локомотивом», начало встречи в 21:30 по московскому времени, сообщил агентству «Р-Спорт» президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Первый канал согласно договоренности с <span class=error>РФПЛ</span> 14 июля покажет матч за <span class=error>Суперкубок</span> России по футболу между столичными Спартаком и Локомотивом начало встречи в 21:30 по московскому времени сообщил агентству Р-Спорт президент <span class=error>РФПЛ</span> Сергей <span class=error>Прядкин</span>. Увеличить
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Матч за Суперкубок России между чемпионом страны «Спартаком» и обладателем Кубка «Локомотивом» пройдет 14 июля на стадионе в Черкизово.

«У нас есть договоренность, что 14 июля матч за Суперкубок России по футболу будет показан по Первому каналу. Начало в 21:30 после программы “Время”. Есть ответ, что по традиции этот матч всегда показывает Первый канал. Мы очень дорожим сотрудничеством с Первым каналом», — сказал Прядкин по телефону.

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