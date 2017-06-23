Первый канал покажет матч за Суперкубок России, начало в 21:30 мск

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Матч за Суперкубок России между чемпионом страны «Спартаком» и обладателем Кубка «Локомотивом» пройдет 14 июля на стадионе в Черкизово.

«У нас есть договоренность, что 14 июля матч за Суперкубок России по футболу будет показан по Первому каналу. Начало в 21:30 после программы “Время”. Есть ответ, что по традиции этот матч всегда показывает Первый канал. Мы очень дорожим сотрудничеством с Первым каналом», — сказал Прядкин по телефону.