В Румынии утверждают, что ЦСКА предложил € 1 млн за хавбека «Ботошани» Моруцана

По информации издания, «армейцы» предложили за 18-летнего футболиста € 1 млн.

Агент игрока Флорин Вултурар подтвердил информацию о наличии предложения от одного из российских клубов, однако выразил мнение, что сейчас это не лучший вариант для игрока.

«Это правда, что есть предложение из России, но я не согласен с тем, что Моруцан должен продолжить карьеру там. Я бы хотел, чтобы он ещё на год остался в “Ботошани”, в другой румынской команде или отправился в западный чемпионат, в котором он бы мог бы подрасти как игрок», — сказал агент.

В минувшем сезоне чемпионата Румынии Моруцан отыграл в 19 матчах за «Ботошани», восемь раз выходил на поле в стартовом составе команды.