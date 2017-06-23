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https://sport.mail.ru/news/football/30173754/
23 июня 2017, 19:48 | Футбол | Чемпионат.com

В Румынии утверждают, что ЦСКА предложил € 1 млн за хавбека «Ботошани» Моруцана

Московский ЦСКА сделал предложение румынскому «Ботошани» по полузащитнику Олимпиу Моруцану, сообщает Gazeta Sporturilor.

По информации издания, «армейцы» предложили за 18-летнего футболиста € 1 млн.

Агент игрока Флорин Вултурар подтвердил информацию о наличии предложения от одного из российских клубов, однако выразил мнение, что сейчас это не лучший вариант для игрока.

«Это правда, что есть предложение из России, но я не согласен с тем, что Моруцан должен продолжить карьеру там. Я бы хотел, чтобы он ещё на год остался в “Ботошани”, в другой румынской команде или отправился в западный чемпионат, в котором он бы мог бы подрасти как игрок», — сказал агент.

В минувшем сезоне чемпионата Румынии Моруцан отыграл в 19 матчах за «Ботошани», восемь раз выходил на поле в стартовом составе команды.

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