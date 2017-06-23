Тренер «Ривер Плейт» подтвердил, что клуб отпустит Дриусси в «Зенит»

«Зенит» сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Я общался с Дриусси, и он твёрдо намерен перейти в российский клуб. Думаю, для него это будет важный шаг в карьере. Он переходит в клуб, с которым сможет выступать в Лиге чемпионов. Кроме того, там он заработает больше денег, — цитирует Гальярдо Clarin.



Ранее стало известно, что «Зенит» достиг договорённости о переходе Дриусси за € 15 млн. В течение ближайших трёх дней игрок должен подписать пятилетний контракт с сине-бело-голубыми. В текущем сезоне Себастьян провёл 29 матчей в чемпионате Аргентины, забил 17 голов (два — с пенальти) и отдал три результативные передачи.