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https://sport.mail.ru/news/football/30173623/
23 июня 2017, 19:26 | Футбол | Чемпионат.com

Тренер «Ривер Плейт» подтвердил, что клуб отпустит Дриусси в «Зенит»

Главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо подтвердил, что нападающий команды Себастьян Дриусси вскоре должен перейти в «Зенит».

Главный тренер <span class=error>Ривер</span> <span class=error>Плейт</span> <span class=error>Марсело</span> Гальярдо подтвердил что нападающий команды Себастьян Дриусси вскоре должен перейти в Зенит. Увеличить
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«Зенит» сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Я общался с Дриусси, и он твёрдо намерен перейти в российский клуб. Думаю, для него это будет важный шаг в карьере. Он переходит в клуб, с которым сможет выступать в Лиге чемпионов. Кроме того, там он заработает больше денег, — цитирует Гальярдо Clarin.

Ранее стало известно, что «Зенит» достиг договорённости о переходе Дриусси за € 15 млн. В течение ближайших трёх дней игрок должен подписать пятилетний контракт с сине-бело-голубыми. В текущем сезоне Себастьян провёл 29 матчей в чемпионате Аргентины, забил 17 голов (два — с пенальти) и отдал три результативные передачи.

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