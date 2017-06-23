Тренер «Ривер Плейт» подтвердил, что клуб отпустит Дриусси в «Зенит»
Главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо подтвердил, что нападающий команды Себастьян Дриусси вскоре должен перейти в «Зенит».
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«Зенит» сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Я общался с Дриусси, и он твёрдо намерен перейти в российский клуб. Думаю, для него это будет важный шаг в карьере. Он переходит в клуб, с которым сможет выступать в Лиге чемпионов. Кроме того, там он заработает больше денег, — цитирует Гальярдо Clarin.
Ранее стало известно, что «Зенит» достиг договорённости о переходе Дриусси за € 15 млн. В течение ближайших трёх дней игрок должен подписать пятилетний контракт с
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