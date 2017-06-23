СМИ: «Лацио» и «Зенит» поспорят за полузащитника «Аталанты»
Джузеппе Ризо, агент полузащитника «Аталанты» Алехандро Гомеса, не исключил, что игрок может перейти в другой клуб. По информации Calciomercato, 29-летний аргентинец интересен «Зениту» и «Лацио».
— Мы работаем в новых направлениях, — приводит издание слова агента.
В прошедшем сезоне Гомес провел за «Аталанту» 39 матчей, в которых он забил 16 голов и сделал 10 результативных передач.
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