«Зенит» отложил покупку провалившего допинг-тест аргентинца

В пробе 21-летнего нападающего обнаружили следы мочегонного препарата. Одновременно с Друисси на допинге попался полузащитник команды Камило Майяда. За день до этого такая же проблема возникла у защитника Лукаса Мартинеса.

В «Ривер Плейт» опровергли обвинения в массовом приеме футболистами допинга и потребовали провести перепроверку. Представители команды выразили надежду на то, что в связи с инцидентом отстранения клуба от соревнований не последует.