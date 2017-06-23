Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/30170202/
23 июня 2017, 14:54 | Футбол | Чемпионат.com

Дворкович: Футбол в России, несмотря на множество шуток, есть

Заместитель председателя правительства РФ, член правления РФС Аркадий Дворкович в ходе международной научной конференции «Экономика футбола» в Казанском университете сказал, что, несмотря на множество шуток, футбол в России есть.

«Экономика футбола — это предмет, который стал частью нашей жизни, но пока ещё не стал предметом аналитических исследований. Футбол в России, несмотря на множество шуток, есть. Мы очень надеемся на “Спартак” в ближайшем сезоне», — цитирует Дворковича «Татар-информ».

Как отмечает источник, слова о «Спартаке» Дворкович сказал, глядя на вице-президента красно-белых Наиля Измайлова.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Александр Бубнов: Черчесову нравится упрощенная модель игры

Александр Бубнов: Черчесову нравится упрощенная модель игры

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал оценку игре сборной России в атаке на Кубке конфедераций-2017. По мнению специалиста, национальная команда в матче с Португалией (0:1) ошибочно делала ставку исключительно на действия по флангам.
Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?