«Ростов» нанял юриста за 2,6 млн рублей для защиты в споре между Азмуном и «Рубином»
ФК «Ростов» заключил договор с юристом Михаилом Прокопцом, который будет представлять клуб в споре между футболистом Сердаром Азмуном и «Рубином».
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На портале госзакупок опубликован документ, в котором донской клуб объявил о закупке услуги по оказанию юридических услуг — представлению интересов ФК «Ростов» в Палате по разрешению споров ФИФА, Спортивном арбитражном суде (CAS) и Комитете по статусу футболистов Российского футбольного союза (РФС).
Прокопец будет защищать интересы
Заказчик обязуется выплатить исполнителю 2,66 миллиона рублей в срок до 1 августа 2017 года.
Как сообщали Юга.ру, права на иранского нападающего принадлежат «Рубину». В феврале 2015 года Азмун ушел в аренду в «Ростов», а в июле 2016 года подписал с донским клубом контракт сроком на два года. «Рубин» не согласился с трансфером футболиста и подал жалобу в ФИФА.
В ноябре 2016 года управление следственного комитета по Татарстану начало проверку по факту перехода Азмуна. У следствия возникли подозрения, что во время трансфера использовали поддельные документы.
В январе ФИФА отклонила требования казанского клуба по переходу форварда в «Ростов».
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