Юран возглавит клуб ПФЛ

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В клубе будут созданы две команды — уже подавшая заявку на участие в чемпионате Суперлиги по хоккею с мячом и футбольный клуб ПФЛ. Его тренером будет назначен знаменитый в прошлом нападающий сборной СССР/СНГ/России Сергей Юран, последним клубом которого была армянская «Мика». В данный момент «Зоркий» выступает в третьем (любительском) дивизионе первенства России.