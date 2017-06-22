Юран возглавит клуб ПФЛ
В подмосковном Красногорске создается спортивный клуб «Зоркий», президентом которого станет глава городского округа Радий Хабиров.
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В клубе будут созданы две команды — уже подавшая заявку на участие в чемпионате Суперлиги по хоккею с мячом и футбольный клуб ПФЛ. Его тренером будет назначен знаменитый в прошлом нападающий сборной СССР/СНГ/России Сергей Юран, последним клубом которого была армянская «Мика». В данный момент «Зоркий» выступает в третьем (любительском) дивизионе первенства России.
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