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22 июня 2017, 21:09 | Футбол | Спорт-Экспресс

СМИ: Манчини пока не одобрил трансфер Мунира из «Барсы»

«Зенит» пока не делал предложений по трансферу нападающего «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади. Как утверждает Goal.com, главный тренер команды Роберто Манчини пока не одобрил данное приобретение.

Зенит пока не делал предложений по трансферу нападающего Барселоны <span class=error>Мунира</span> <nobr>Эль-Хаддади.</nobr> Увеличить
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Ранее сообщалось, что игрок может перейти в «Зенит». Руководство петербуржского клуба готово заплатить каталонцам за трансфер 20 миллионов евро. Минувший сезон 21-летний испанец марокканского происхождения провел на правах аренды в «Валенсии». Эль-Хаддади записал на свой счет 34 матча в чемпионате Испании, забив шесть голов и сделав три результативные передачи.

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