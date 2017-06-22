СМИ: Манчини пока не одобрил трансфер Мунира из «Барсы»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее сообщалось, что игрок может перейти в «Зенит». Руководство петербуржского клуба готово заплатить каталонцам за трансфер 20 миллионов евро. Минувший сезон 21-летний испанец марокканского происхождения провел на правах аренды в «Валенсии». Эль-Хаддади записал на свой счет 34 матча в чемпионате Испании, забив шесть голов и сделав три результативные передачи.