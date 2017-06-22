СМИ: Манчини пока не одобрил трансфер Мунира из «Барсы»
«Зенит» пока не делал предложений по трансферу нападающего «Барселоны» Мунира
Эль-Хаддади. Как утверждает Goal.com, главный тренер команды Роберто Манчини пока не одобрил данное приобретение.
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Ранее сообщалось, что игрок может перейти в «Зенит». Руководство петербуржского клуба готово заплатить каталонцам за трансфер 20 миллионов евро. Минувший сезон 21-летний испанец марокканского происхождения провел на правах аренды в «Валенсии».
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