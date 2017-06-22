«Рома» потребовала от «Зенита» 35 миллионов евро за Маноласа

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Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер грека за 30 миллионов евро, а сам игрок дал согласие на переезд в Санкт-Петербург и будет получать в России четыре миллиона евро за сезон.

Однако по информации источника, римляне передумали и заявили, что оговоренная сумма их не устраивает. Теперь «Рома» требует у «Зенита» минимум 35 миллионов евро за 26-летнего футболиста.

В прошлом сезоне Манолас провел за «волков» 45 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.