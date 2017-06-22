СМИ: «Зениту» интересен 20-летний полузащитника «Бордо»
«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Бордо» Адаму Унасу. Питерский клуб предложил за 20-летнего алжирца 15 миллионов евро.
— У «Бордо» имеется предложение от «Зенита» в 15 миллионов евро, — приводит Саlcionapoli24.it слова журналиста RAI Киро Венерато. — Также имеется интерес со стороны «Ромы» и «Наполи», однако римляне предлагают более солидный контракт, чем неаполитанцы.
В прошлом сезоне игрок принял участие в 26 матчах чемпионата Франции, в которых отметился тремя голами и двумя голевыми передачами. Действующий контракт футболиста рассчитан до июня 2021 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter