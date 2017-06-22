Мексиканский футболист госпитализирован после потасовки на матче в Сочи

Игрока доставили в больницу, диагностировав у него повреждение акромиально-ключичного сустава. Таким образом, защитник пропустит оставшиеся матчи Кубка конфедераций и против сборной России в матче третьего тура группового этапа играть не будет.

Вообще, накануне в Сочи кипели нешуточные страсти. Поддержать свою команду приехали толпы мексиканских фанатов. Олимпийский парк был буквально залит зеленым цветом и утопал в сомбреро. Темпераментных фанатов можно было встретить практически на каждом шагу, они задавали тон и покорили всех без исключения болельщиков, заражая своим позитивом.

Новозеландских болельщиков было в разы меньше. Но очередной проигрыш сборной их еще сильнее раззадорил. Поэтому, покидая стадион, они не скупились на эмоции.

А вот футболисты Новой Зеландии, как и обещали, не церемонились с соперником и с самого начала вели агрессивную игру. Но даже несмотря на травмированного на 30-й минуте игры Карлоса Сальседо, переломить ситуацию в свою пользу островитянам так и не удалось.

К концу встречи нервы у обеих команд были на пределе, все закончилось в лучших русских традициях — дракой.

«Мы разочарованы результатом. У нас были все возможности закончить этот матч со счетом 2:2. Хотя, надо признать, проигрыш с таким счетом такой сильной команде уже результат», — подвел итоги матча защитник сборной Новой Зеландии Эндрю Дюранте.

Следующая игра на стадионе «Фишт» пройдет 25 июня. На поле выйдут команды Германии и Камеруна. Параллельно в Москве в это же время встретятся сборные Австралии и Чили. Эти два матча завершат групповой этап Кубка конфедерации. После чего станут известны полуфиналисты, в том числе и те, которые приедут в Сочи на игру 29 июня.