Экс-голкипер «Ростова» Сослан Джанаев перейдет в «Рубин»

Футболист подпишет трехлетний контракт с казанским клубом. Отмечается, что 30-летний вратарь уже побывал с казанцами на сборах в Австрии.

Напомним, 20 июня казанский «Рубин» обыграл словенский «Целе» после возвращения Курбана Бердыева. Игра прошла в рамках сборов команды в Австрии, встреча завершилась со счетом 2:0. Гол забили Гекдениз Карадениз и Егор Сорокин.

Справка

Сослан Джанаев начал футбольную карьеру в 2005 году в составе московского ЦСКА. Выступал за ФК «Камаз», московский «Спартак», грозненский «Терек» и «Ростов».