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https://sport.mail.ru/news/football/30158016/
22 июня 2017, 17:20 | Футбол | Prokazan.ru

Экс-голкипер «Ростова» Сослан Джанаев перейдет в «Рубин»

Бывший голкипер «Ростова» Сослан Джанаев в ближайшее время должен перейти в «Рубин». Об этом сообщает «sports.ru».

Футболист подпишет трехлетний контракт с казанским клубом. Отмечается, что 30-летний вратарь уже побывал с казанцами на сборах в Австрии.

Напомним, 20 июня казанский «Рубин» обыграл словенский «Целе» после возвращения Курбана Бердыева. Игра прошла в рамках сборов команды в Австрии, встреча завершилась со счетом 2:0. Гол забили Гекдениз Карадениз и Егор Сорокин.

Справка

Сослан Джанаев начал футбольную карьеру в 2005 году в составе московского ЦСКА. Выступал за ФК «Камаз», московский «Спартак», грозненский «Терек» и «Ростов».
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