Экс-голкипер «Ростова» Сослан Джанаев перейдет в «Рубин»
Бывший голкипер «Ростова» Сослан Джанаев в ближайшее время должен перейти в «Рубин». Об этом сообщает «sports.ru».
Футболист подпишет трехлетний контракт с казанским клубом. Отмечается, что 30-летний вратарь уже побывал с казанцами на сборах в Австрии.
Напомним, 20 июня казанский «Рубин» обыграл словенский «Целе» после возвращения Курбана Бердыева. Игра прошла в рамках сборов команды в Австрии, встреча завершилась со счетом 2:0. Гол забили Гекдениз Карадениз и Егор Сорокин.
Справка
Сослан Джанаев начал футбольную карьеру в 2005 году в составе московского ЦСКА. Выступал за ФК «Камаз», московский «Спартак», грозненский «Терек» и «Ростов».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter