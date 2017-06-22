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https://sport.mail.ru/news/football/30155671/
22 июня 2017, 13:00 | Футбол | ТАСС

ФК «Сочи» сделает перерыв на год, чтобы сформировать новую команду

ТАСС, 22 июня. Футбольный клуб «Сочи» сделает перерыв на год, чтобы сформировать новую команду и дождаться завершения реконструкции домашней тренировочной базы. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Клуб принес извинения болельщикам за то что команда не смогла выйти в Футбольную национальную лигу. Увеличить
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Ранее газета «Советский спорт» сообщила, что «Сочи» снимется с чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) из-за финансовых проблем. Спортивный директор «Сочи» Максим Деменко сообщил ТАСС, что ясность с финансированием клуба наступит через неделю.

«Мы делаем перерыв на один год, поскольку хотим создать и показать в дальнейшем более профессиональный футбол, совсем другого уровня. Тем более, что домашняя тренировочная арена клуба закрывается на реконструкцию — команде просто физически негде тренироваться и проводить домашние матчи. Нам нужен этот год, чтобы после проведения чемпионата мира — 2018 сформировать новую команду и организовать работу “Сочи” с новым составом», — сказали в клубе, уточнив, что сейчас разрабатывается стратегия развития команды.

Клуб принес извинения болельщикам за то, что команда не смогла выйти в Футбольную национальную лигу. «Достижения команды достаточно скромны, мы видим ошибки в управлении клубом, в составе футболистов, поэтому нам нужна более совершенная команда», — говорится в обращении.

«Сочи» занял седьмое место в зоне «Юг» ПФЛ. Клуб был воссоздан перед началом сезона-2016/17.
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