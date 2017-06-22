«Зенит» близок к покупке Мунира у «Барселоны» за € 20 млн
Нападающий «Валенсии» Мунир
Эль-Хаддади, права на которого принадлежат «Барселоне», может продолжить карьеру в России. 21-летний футболист близок к переходу в «Зенит», утверждает Catalunya Radio.
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Согласно источнику, новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини призвал боссов клуба приобрести Мунира и «Зенит» готов заплатить € 20 млн, которые «Барселона» хочет выручить от футболиста.
В минувшем розыгрыше чемпионата Испании Мунир провел за «Валенсию» 34 матча (22 — с первых минут), в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.
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