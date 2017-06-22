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https://sport.mail.ru/news/football/30150714/
22 июня 2017, 0:55 | Футбол | Чемпионат.com

«Зенит» близок к покупке Мунира у «Барселоны» за € 20 млн

Нападающий «Валенсии» Мунир Эль-Хаддади, права на которого принадлежат «Барселоне», может продолжить карьеру в России. 21-летний футболист близок к переходу в «Зенит», утверждает Catalunya Radio.

Нападающий Валенсии <span class=error>Мунир</span> <nobr>Эль-Хаддади</nobr> права на которого принадлежат Барселоне может продолжить карьеру в России. Увеличить
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Согласно источнику, новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини призвал боссов клуба приобрести Мунира и «Зенит» готов заплатить € 20 млн, которые «Барселона» хочет выручить от футболиста.

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании Мунир провел за «Валенсию» 34 матча (22 — с первых минут), в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.

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