Мутко считает, что футбольный клуб «Сочи» продолжит существование

Ранее газета «Советский спорт» сообщила, что «Сочи» снимется с чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) из-за финансовых проблем. Спортивный директор клуба Максим Деменко сказал ТАСС, что ясность с финансированием должна появиться через неделю.

«Есть определенные сложности, но я не думаю, что клуб прекратит существование. Думаю, он возьмет некий тайм-аут. Нам не хочется создания там временного или бюджетного клуба. Хочется, чтобы были предпосылки к созданию и возрождению сочинского футбола, и чтобы местный бизнес был основной для этого», — сказал Мутко.

«Сочи» занял седьмое место в зоне «Юг» ПФЛ. Клуб был воссоздан перед началом сезона-2016/17.