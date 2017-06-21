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https://sport.mail.ru/news/football/30145782/
21 июня 2017, 17:21 | Футбол | ТАСС

Мутко считает, что футбольный клуб «Сочи» продолжит существование

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб «Сочи» вряд ли будет расформирован, сообщил на пресс-конференции вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Ранее газета «Советский спорт» сообщила, что «Сочи» снимется с чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) из-за финансовых проблем. Спортивный директор клуба Максим Деменко сказал ТАСС, что ясность с финансированием должна появиться через неделю.

«Есть определенные сложности, но я не думаю, что клуб прекратит существование. Думаю, он возьмет некий тайм-аут. Нам не хочется создания там временного или бюджетного клуба. Хочется, чтобы были предпосылки к созданию и возрождению сочинского футбола, и чтобы местный бизнес был основной для этого», — сказал Мутко.

«Сочи» занял седьмое место в зоне «Юг» ПФЛ. Клуб был воссоздан перед началом сезона-2016/17.
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