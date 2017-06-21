Мутко считает, что футбольный клуб «Сочи» продолжит существование
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб «Сочи» вряд ли будет расформирован, сообщил на
пресс-конференции вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
Ранее газета «Советский спорт» сообщила, что «Сочи» снимется с чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ)
«Есть определенные сложности, но я не думаю, что клуб прекратит существование. Думаю, он возьмет некий
«Сочи» занял седьмое место в зоне «Юг» ПФЛ. Клуб был воссоздан перед началом сезона-2016/17.
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