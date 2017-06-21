Футбольная «Кубань» отдала в аренду двух игроков
Футбольный клуб «Кубань» отдал в аренду нападающего и полузащитника.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Форвард Максим Житнев следующий сезон проведет в составе «Сибири». Житнев выступал за клуб из Новосибирска с 2010 по 2016 года, сообщает
Полузащитник Артем Щадин также на правах аренды перейдет в ярославский «Шинник». Он проведет в команде следующий сезон.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter