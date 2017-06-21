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https://sport.mail.ru/news/football/30139958/
21 июня 2017, 10:27 | Футбол | ЮГА.ру

Футбольная «Кубань» отдала в аренду двух игроков

Футбольный клуб «Кубань» отдал в аренду нападающего и полузащитника.

Футбольный клуб Кубань отдал в аренду нападающего и полузащитника. Увеличить
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Форвард Максим Житнев следующий сезон проведет в составе «Сибири». Житнев выступал за клуб из Новосибирска с 2010 по 2016 года, сообщает пресс-служба «Кубани».

Полузащитник Артем Щадин также на правах аренды перейдет в ярославский «Шинник». Он проведет в команде следующий сезон.
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