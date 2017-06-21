Футбольная «Кубань» отдала в аренду двух игроков

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Форвард Максим Житнев следующий сезон проведет в составе «Сибири». Житнев выступал за клуб из Новосибирска с 2010 по 2016 года, сообщает пресс-служба «Кубани».

Полузащитник Артем Щадин также на правах аренды перейдет в ярославский «Шинник». Он проведет в команде следующий сезон.