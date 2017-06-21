Болельщики: Перевезли бы половину «Ростова» вместе с Бердыевым

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ЕРОХИН И ПОЛОЗ ПОДПИШУТ ТРЕХЛЕТНИЕ КОНТРАКТЫ С «ЗЕНИТОМ».

По информации «СЭ», два футболиста сборной России и «Ростова» Дмитрий Полоз и Александр Ерохин подпишут контракты с «Зенитом». Оба игрока согласовали трехлетние договоры с питерским клубом и по завершении Кубка конфедераций отправятся в расположение «Зенита».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">ЕРОХИН И ПОЛОЗ ПОДПИШУТ 3-х летние КОНТРАКТЫ С "ЗЕНИТОМ"<a href="https://t.co/a9rCTF5LXg">https://t.co/a9rCTF5LXg</a></p>— Сергей Егоров (@EgorovSA) <a href="https://twitter.com/EgorovSA/status/877212889697988609">20 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Vorlod. Все, кончился Ростов. Потому и в еврокубки не захотели попадать, и Оренбургу это тоже не помогло.

Spartak-Online1. Зачем тогда Манчини надо было приглашать? Перевезли бы половину Ростова вместе с Бердыевым.

SPFAN. Будут делить лавку с Новосельцевым?

shpasic. Зенит просто скупит всех россиян из РФПЛ, и одержит «техническую победу», потому что остальные не смогут играть из-за лимита.

СМИ: МАНОЛАС СОГЛАСИЛСЯ ПЕРЕЙТИ В «ЗЕНИТ».

Защитник «Ромы» Костас Манолас дал согласие на переход в «Зенит». Как сообщает forzaroma.info, 26-летнему греку предложили зарплату, которая превышает текущую почти в два раза. Теперь договариваться предстоит двум клуба. Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Зенит» готов платить футболисту пять миллионов евро за сезон, если он подпишет трехлетний контракт. В завершившемся сезоне Манолас, который является игроком римлян с 2014 года, провел за клуб 45 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">"Зенит" готов заплатить 30 миллионов евро за Маноласа<a href="https://t.co/1UoX1o9B3q">https://t.co/1UoX1o9B3q</a> <a href="https://t.co/ywIXlboWaV">pic.twitter.com/ywIXlboWaV</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/877244723374821376">20 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Манолас согласился перейти в "Зенит" (выгодный контракт ему предложили)<a href="https://t.co/Fgtqb8IPR3">https://t.co/Fgtqb8IPR3</a> <a href="https://t.co/SQJzfSlscV">pic.twitter.com/SQJzfSlscV</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/877196931507908610">20 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

foreverCSKAforever. Быстро спекся Манолас.

Жорик Вартанов. 5 млн? не ну по другому никак в наш чемпионат не заманить.

Millwall82. Защитник топовый. Да и еще молодой.

Рюрик 09. Бизнес по-русски: дайте 4, нет, возьми 5!!!)))).

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ТРЕНИРУЕТСЯ НА «СПАРТАКЕ».

Сборная Португалии вышла на тренировку накануне матча Кубка конфедераций-2017 с Россией. Команда Фернанду Сантуша работает в полном составе. Нападающий Криштиану Роналду также работает в общей группе. Напомним, что матч Кубка конфедераций Россия — Португалия состоится в Москве в среду, 21 июня, на стадионе «Спартак». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Смолов: России не нужен свой Криштиану Роналду. Да и нет у нас такого человека, вокруг которого крутился бы весь мир <a href="https://t.co/YHn0AOtSsY">pic.twitter.com/YHn0AOtSsY</a></p>— Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) <a href="https://twitter.com/ZelenovZ/status/877157672776327169">20 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">C высоко поднятыми трусами. Репортаж <a href="https://twitter.com/ZelenovZ">@ZelenovZ</a> о тренировке сборной Португалии <a href="https://t.co/S7TydNgCsM">https://t.co/S7TydNgCsM</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%9A2017?src=hash">#КК2017</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ConfedCup?src=hash">#ConfedCup</a> <a href="https://t.co/q9kn89RTYz">pic.twitter.com/q9kn89RTYz</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/877242208101040131">20 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

П_о_в_а_р. У Спартака всё самое лучшее.

фан. Там и останется?).

Shumi083. знал бы об этом Спартак)).

marksan. Памятную доску заказали?

КАРАВАЕВ МОЖЕТ ПРОДОЛЖИТЬ КАРЬЕРУ В «ЛАЦИО».

«Лацио» рассматривает вариант с приобретением защитника «Спарты» Вячеслава Караваева, сообщает Tuttomercatoweb. Также в числе возможных кандидатов на приобретение защитник «Гента» Томас Фокет.

22-летний российский защитник в минувшем сезоне провел 27 матчей в чемпионате Чехии, в которых забил три мяча и отдал 9 голевых передач. Всего за клуб на его счету 37 игр, 4 гола и 10 передач. Ранее он выступал за «Дуклу» и «Яблонец». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">⚡ СРОЧНО! Клуб серии А заинтересован в Караваеве <a href="https://t.co/0vsDgUP4Ph">https://t.co/0vsDgUP4Ph</a> <a href="https://t.co/CERXBerUfQ">pic.twitter.com/CERXBerUfQ</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/877091240382279680">20 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Джин_SM (v3). будут кусать локти рфпэльщики, ой будут….

Radej. Важен другой вопрос почему он не оказался не востребован ни в ЦСКА ни в сборной?

shpasic. в сборной есть Шишкин, зачем там Караваев?