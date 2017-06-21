Болельщики: Перевезли бы половину «Ростова» вместе с Бердыевым
Трансферные новости «Зенита» — самая обсуждаемая тема минувшего вторника.
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ЕРОХИН И ПОЛОЗ ПОДПИШУТ ТРЕХЛЕТНИЕ КОНТРАКТЫ С «ЗЕНИТОМ».
По информации «СЭ», два футболиста сборной России и «Ростова» Дмитрий Полоз и Александр Ерохин подпишут контракты с «Зенитом». Оба игрока согласовали трехлетние договоры с питерским клубом и по завершении Кубка конфедераций отправятся в расположение «Зенита».
Vorlod. Все, кончился Ростов. Потому и в еврокубки не захотели попадать, и Оренбургу это тоже не помогло.
Spartak-Online1. Зачем тогда Манчини надо было приглашать? Перевезли бы половину Ростова вместе с Бердыевым.
SPFAN. Будут делить лавку с Новосельцевым?
shpasic. Зенит просто скупит всех россиян из РФПЛ, и одержит «техническую победу», потому что остальные не смогут играть
СМИ: МАНОЛАС СОГЛАСИЛСЯ ПЕРЕЙТИ В «ЗЕНИТ».
Защитник «Ромы» Костас Манолас дал согласие на переход в «Зенит». Как сообщает forzaroma.info, 26-летнему греку предложили зарплату, которая превышает текущую почти в два раза. Теперь договариваться предстоит двум клуба. Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Зенит» готов платить футболисту пять миллионов евро за сезон, если он подпишет трехлетний контракт. В завершившемся сезоне Манолас, который является игроком римлян с 2014 года, провел за клуб 45 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.
foreverCSKAforever. Быстро спекся Манолас.
Жорик Вартанов. 5 млн? не ну по другому никак в наш чемпионат не заманить.
Millwall82. Защитник топовый. Да и еще молодой.
Рюрик 09. Бизнес по-русски: дайте 4, нет, возьми 5!!!)))).
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ТРЕНИРУЕТСЯ НА «СПАРТАКЕ».
Сборная Португалии вышла на тренировку накануне матча Кубка конфедераций-2017 с Россией. Команда Фернанду Сантуша работает в полном составе. Нападающий Криштиану Роналду также работает в общей группе. Напомним, что матч Кубка конфедераций Россия — Португалия состоится в Москве в среду, 21 июня, на стадионе «Спартак». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.
П_о_в_а_р. У Спартака всё самое лучшее.
фан. Там и останется?).
Shumi083. знал бы об этом Спартак)).
marksan. Памятную доску заказали?
КАРАВАЕВ МОЖЕТ ПРОДОЛЖИТЬ КАРЬЕРУ В «ЛАЦИО».
«Лацио» рассматривает вариант с приобретением защитника «Спарты» Вячеслава Караваева, сообщает Tuttomercatoweb. Также в числе возможных кандидатов на приобретение защитник «Гента» Томас Фокет.
22-летний российский защитник в минувшем сезоне провел 27 матчей в чемпионате Чехии, в которых забил три мяча и отдал 9 голевых передач. Всего за клуб на его счету 37 игр, 4 гола и 10 передач. Ранее он выступал за «Дуклу» и «Яблонец». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.
Джин_SM (v3). будут кусать локти рфпэльщики, ой будут….
Radej. Важен другой вопрос почему он не оказался не востребован ни в ЦСКА ни в сборной?
shpasic. в сборной есть Шишкин, зачем там Караваев?
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