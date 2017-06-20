Алексей Миранчук планирует остаться в «Локомотиве» до лета 2018 года

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Сейчас Миранчук находится в расположении сборной России на Кубке конфедераций и готовится к матчу с Португалией, который состоится 21 июня. Он сконцентрирован на выступлении за национальную команду и не думает о предложениях из-за рубежа.



Ранее итальянские СМИ распространили информацию об интересе к Миранчуку со стороны «Наполи».

В минувшем сезоне 21-летний игрок принял участие в 34 матчах, забил 5 голов и 6 раз ассистировал партнёрам. Портал Transfermarkt оценивает стоимость его трансфера в € 6,5 млн.