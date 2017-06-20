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20 июня 2017, 15:17 | Футбол | Чемпионат.com

Алексей Миранчук планирует остаться в «Локомотиве» до лета 2018 года

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук не планирует покидать клуб до лета следующего года. В его контракте есть опция выкупа за сумму около € 10 млн после 1 июля 2018 года.

Как стало известно Чемпионату полузащитник Локомотива Алексей Миранчук не планирует покидать клуб до лета следующего года. Увеличить
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Сейчас Миранчук находится в расположении сборной России на Кубке конфедераций и готовится к матчу с Португалией, который состоится 21 июня. Он сконцентрирован на выступлении за национальную команду и не думает о предложениях из-за рубежа.

Ранее итальянские СМИ распространили информацию об интересе к Миранчуку со стороны «Наполи».

В минувшем сезоне 21-летний игрок принял участие в 34 матчах, забил 5 голов и 6 раз ассистировал партнёрам. Портал Transfermarkt оценивает стоимость его трансфера в € 6,5 млн.

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