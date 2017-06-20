Как сделать «Красного дьявола» красно-белым? Кого хочет купить «Спартак»
Рассказываем о 25-летнем правом защитнике «Пари Сен-Жермен» и сборной Бельгии, которым заинтересовались чемпионы России.
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Тома Менье родился в маленьком городке
В начале 2011 года 20-летний Тома стал первым футболистом, вызванным в молодежную сборную Бельгии из этого подразделения национального футбола. Впрочем, к тому времени он успел подписать контракт с «Брюгге», который вступил в силу летом.
ЗАЩИТНИК С НАВЫКАМИ НАПАДАЮЩЕГО
Надо сказать, что в начале карьеры высокорослый (190 см) Менье играл ударного форварда. В «Брюгге» его стали использовать как крайнего полузащитника, пока испанский тренер Хуан Карлос Гарридо не поставил его на правый фланг обороны, где
В ноябре 2013 года Менье дебютировал за сборную. На ЧМ-2014 не попал, а на Euro-2016 поехал. В ходе этого турнира он пропустил первый проигранный матч с Италией, но принял участие в четырех других встречах «Красных дьяволов». Причем был включен газетой L’Equipe в символическую сборную группового этапа.
EURO-2016 КАК ТРАМПЛИН
В «Брюгге» Менье провел пять полных сезонов. А прошлым летом перешел в «ПСЖ», как дублер Сержа Орье. Французские СМИ оценивали сумму трансфера в 7 миллионов евро, которые были прописаны в контракте, авторитетный сайт transfermarkt.com считает, что сделка составила 6 миллионов. Кстати, 500 тысяч «комиссионных» получил «Виртон», в свое время продавший футболиста в «Брюгге» за 200 тысяч.
Перейдя в «ПСЖ», Менье не скрывал, что изначально хотел в Англию и представлял себя в
КОНКУРЕНЦИЯ СО «СЛОНОМ»
Бельгийца не смутило присутствие в парижском составе ивуарийского «слона» Орье. «Мой статус в команде был сразу четко определен. Приоритет у Орье. Знаю, что от меня потребуется много терпения, чтобы получить место в основном составе или хотя бы намного больше игрового времени, — заявил он вскоре после трансфера в Париж бельгийскому телевидению RTBF. — Серж, очевидно, поедет зимой на Кубок Африки. Тогда у меня и будет возможность показать себя».
До Нового года Менье выходил в стартовом составе в матчах чемпионата Франции 8 раз, Орье, несмотря на травмы, — 11. Но тенденция развивалась в пользу бельгийца. Если в первом круге группового турнира Лиги чемпионов со стартовым свистком на поле выходил ивуариец, то во втором — Менье. При этом в выездном матче с «Базелем» он принес парижанам победу (1:2) дальним ударом на последней минуте.
Тома выступал и в обоих знаменитых матчах «ПСЖ» с «Барселоной». Орье же вступил в игру на «Ноу Камп» на 75-й минуте и упустил Серхио Роберто, забившего решающий 6-й гол.
За сезон у Менье набралось 36 матчей в составе «ПСЖ» (22 — в чемпионате), у Орье — 34 (22). При расчете по минутам у них примерное равенство.
ЛЮБИМЫЙ КЛУБ — «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
«Спартаку» нужен правый защитник, и Менье, несомненно, — отличная кандидатура. Однако убедить бельгийца, у которого остается три года действующего контракта, перебраться из Парижа в Москву будет непросто. До сих пор Менье не менял команды так часто, как, например, Анелька. Судя по всему, человек склонен к стабильности. Тома стремился закрепиться в основном составе «ПСЖ» и добился своей цели. К тому же парижский клуб грезит победой в Лиге чемпионов, и это не маниловщина. Футбольный мир до сих пор находится под впечатлением от 1:6 на «Камп Ноу» при очень сомнительном судействе, но всякий ли сумеет разгромить «Барсу» со счетом 4:0?
Кроме того, мечты Менье
ЕСЛИ УЙДЕТ ОРЬЕ, КТО ОСТАНЕТСЯ?
Скорее, «ПСЖ» расстанется с Орье, к которому обращаются «Барселона», «Ювентус», «Тоттенхэм». К тому же ивуариец надоел в Париже своим поведением. Вот относительно свежий пример: через четыре дня после парижской трагедии в Барселоне, Орье в течение восьми минут не выходил на замену Менье, так как в тот момент, когда партнер по команде получил травму, на нем не было ни формы, ни бутс. Французские СМИ обрушились на защитника с критикой в непрофессионализме. Клуб промолчал, и это было воспринято как свидетельство того, что игрока готовят к продаже. Тем более, многие во Франции считают: ивуарийскому «слону» целесообразно сменить обстановку и оказаться вдали от своего нынешнего окружения. А если уйдут и Орье, и Менье кто останется?
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