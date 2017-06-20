Каррера — 44-й в рейтинге лучших тренеров мира по версии Four Four Two
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера занял 44-е место в «топ-50» лучших специалистов по итогам минувшего сезона. 53-летний итальянец возглавил
красно-белых минувшим летом, сменив Дмитрия Аленичева.
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Под руководством Карреры спартаковцы завоевали золотые медали чемпионата России. Отметим, что «Спартак» стал чемпионом впервые с 2001 года.
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