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https://sport.mail.ru/news/football/30131253/
20 июня 2017, 13:55 | Футбол | Спорт-Экспресс

Каррера — 44-й в рейтинге лучших тренеров мира по версии Four Four Two

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера занял 44-е место в «топ-50» лучших специалистов по итогам минувшего сезона. 53-летний итальянец возглавил красно-белых минувшим летом, сменив Дмитрия Аленичева.

Главный тренер Спартака <span class=error>Массимо</span> <span class=error>Каррера</span> занял 44-е место в топ-50 лучших специалистов по итогам минувшего сезона. Увеличить
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Под руководством Карреры спартаковцы завоевали золотые медали чемпионата России. Отметим, что «Спартак» стал чемпионом впервые с 2001 года.

Спартак М
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