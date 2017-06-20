Консейсау попросил руководство «Порту» приобрести футболиста Зе Луиша из «Спартака»
МОСКВА, 20 июн —
Р-Спорт. Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау попросил руководство португальского футбольного клуба приобрести нападающего московского «Спартака» Зе Луиша, сообщает Correio da Manhã.
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По данным издания, сам футболист, который работал с Консейсау в «Браге», выразил желание перейти в «Порту».
В прошедшем сезоне 26-летний Зе Луиш забил пять голов в 24 матчах и вместе со «Спартаком» стал чемпионом России.
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