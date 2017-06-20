Футбольный клуб «Сочи» расформирован в третий раз

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По информации издания Советский спорт, клуб будет расформирован из-за финансовых проблем.

Напомним, что две недели назад клуб расстался с десятью игроками и с частью тренерского штаба.

Это будет уже третье расформирование команды. Ранее клуб был реорганизован в 2015 году и пропустил сезон-2015/16.