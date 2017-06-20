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https://sport.mail.ru/news/football/30127847/
20 июня 2017, 10:34 | Футбол | Prokazan.ru

Сборная Германии по футболу прилетела в Казань‍

Сборная Германии по футболу накануне прилетела в Казань, где заселилась в отель «Рамада», фотографии с главным тренером команды Йоахимом Левом появились в соцсетях.

У отеля футболистов встречали несколько десятков человек, в частности бразильские, немецкие и российские журналисты, а также несколько японских болельщиков, пришедшие за автографами.

Отметим, в Казани сборная Германии проведет матч против Чили. Игра состоится 22 июня и начнется в 21:00.
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