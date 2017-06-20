Сборная Германии по футболу прилетела в Казань
Сборная Германии по футболу накануне прилетела в Казань, где заселилась в отель «Рамада», фотографии с главным тренером команды Йоахимом Левом появились в соцсетях.
У отеля футболистов встречали несколько десятков человек, в частности бразильские, немецкие и российские журналисты, а также несколько японских болельщиков, пришедшие за автографами.
Отметим, в Казани сборная Германии проведет матч против Чили. Игра состоится 22 июня и начнется в 21:00.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter