Болельщики: Канунников? У «Спартака» появились шансы против «Баварии» и «Барселоны»

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ИГОРЬ АЛБИН: «ЦЕНА СТАДИОНА “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ” АДЕКВАТНА».

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин выразил уверенность в том, что стоимость строительства стадиона на Крестовском острове является адекватной. Возведение арены велось с 2007 года, на объекте дважды менялся генподрядчик, а сроки сдачи переносились несколько раз.

Объект был сдан в эксплуатацию 29 декабря прошлого года, после чего продолжался ряд работ. Стоимость стадиона в итоге составила 43 миллиарда рублей.

— Я считаю, что цена стадиона адекватна. Потому что это не стадион, а культурно-спортивный комплекс, который можно эксплуатировать круглый год, — приводит ТАСС слова Албина. — В нем можно плавать, проводить хоккей, футбол, концерты, выставки. Подобного объекта нет в Петербурге. Это не самый дорогой стадион в мире.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="bg" dir="ltr">Игорь Албин: "Цена стадиона "Санкт-Петербург" адекватна" <a href="https://t.co/r19Xnvovi6">https://t.co/r19Xnvovi6</a></p>— Сергей Егоров (@EgorovSA) <a href="https://twitter.com/EgorovSA/status/876889436453208065">19 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Shpasic: Цена адекватна. Жаль только, что вице-губернатор в Петербурге — не совсем.

Inspire: А если б сделали за 35 то было б «ваще бесплатно» ….

EVIL915: Если всем хватило — то ДА! А если не всем — то занижена!

Ю. Ю.: А как определить, какая цена адекватна? И какова будет «погрешность» в определении адекватности? К примеру, 20 лярдов — адекватно или нет?

Sovmestitel: Так ведь рано подводить итоги-то. Где-то мелькала новость про то, что до вплоть до старта ЧМ стадик будут дорабатывать и уже часть бюджета подсчитали на это дело. ;).

ГЕРМАНИЯ ОБЫГРАЛА АВСТРАЛИЮ НА КУБКЕ КОНФЕДЕРАЦИЙ-2017.

Сборная Германии в матче Кубка конфедераций-2017 в Сочи победила Австралию (3:2).

В составе немцев отличились Ларс Штиндль, Юлиан Дракслер и Леон Горецка, у австралийцев — Томми Рогич и Томи Юрич. Причем гол Юрича во втором тайме был засчитан после помощи видеоассистентов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">"Сборная Германии имеет большой запас прочности". <a href="https://twitter.com/PippoGranato">@PippoGranato</a> и <a href="https://twitter.com/YaroSusov">@YaroSusov</a> - о матче <a href="https://twitter.com/hashtag/AUSGER?src=hash">#AUSGER</a> <a href="https://t.co/Jbto1JUTwp">pic.twitter.com/Jbto1JUTwp</a></p>— СЭ Футбол (@football_se) <a href="https://twitter.com/football_se/status/876886801268580353">19 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Джон…Сильвер: Немцы есть немцы, любым составом могут обыграть кого угодно.

Zoostation: Молодцы! Игра немцев в таком составе еще сыровата, но с каждым матчем они будут смотреться все лучше и лучше.

)V (ax: В Таиланд по два раза в году им не дорого кататься, а тут 9000 за билет на центральную трибуну — жаба давит.

sergant89: Немцы не стесняются привезти играть молодежный состав. И эти юноши еще обыграют взрослых дядек.

Pablo75: Матчи-то почти товарищеские, никто не бегает в полную силу, а у германцев откровенно молодежный состав. Люди, а вы уверены, что в более футбольной стране стадионы на таком турнире были бы забиты?

«СПАРТАК» ПРИОБРЕТЕТ КАНУННИКОВА ЗА СУММУ ВЫКУПА.

25-летний полузащитник «Рубина» Максим Канунников новый сезон, с большой долей вероятности, начнет в «Спартаке» .

У футболиста остался год контракта с казанским клубом, но в договоре предусмотрена сумма отступных. Сам хавбек, по всей видимости, подпишет контракт с красно-белыми сроком на три года.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">"Спартак" купит Канунникова <a href="https://t.co/HFFyH2TzpE">https://t.co/HFFyH2TzpE</a> <a href="https://t.co/iKy9GXZ8mL">pic.twitter.com/iKy9GXZ8mL</a></p>— СЭ Инсайд (@inside_se) <a href="https://twitter.com/inside_se/status/876890495380840448">19 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Спринт: Зря Канунников уходит от Бердыевского «Рубина». Тем более в «Спартак», где ставка в нападении делается на легионеров. Лучше играть в «Краснодаре», но Галицкий завышенную зарплату платить не будет.

Antonio85: Опять паспорт покупают вместо игроков.

Jean4: «Боссам» кб конечно видней, но со стороны слабоватое усиление под ЛЧ. Лавку полировать некому?

karlikf1: Пускай забирают, невелика потеря. Будет вместе с Давыдовым и Мельгарехо семечки лузгать на лавке, а контракт отрабатывать тасканием ворот на тренировках.

Баламошка: После этого трансфера появляются реальные шансы против Баварии и Барсы в ЛЧ.

МИХАИЛ ГЕРШКОВИЧ: «НАЗНАЧЕНИЯ БОЖОВИЧА И КУЧУКА МНЕ СОВЕРШЕННО НЕПОНЯТНЫ».

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович не понимает, почему тульский «Арсенал» принял решение назначить главным тренером команды Миодрага Божовича. Специалист считает, что Божович и новый главный тренер «Ростова» Леонид Кучук ничего не добились за долгие годы работы в российских командах.

— Божович работал у нас во многих клубах и особо ничего не добился, — цитирует «Р-Спорт» Гершковича. — В России хватает тренеров достаточно высокого уровня. Мне также неясно назначение главным тренером «Ростова» Кучука. Они с Божовичем работали у нас, но ничего не добивались, нет за ними никаких серьезных успехов, и их возвращение непонятно. Я всегда и всем желаю удачи, но я не понимаю политику руководителей клубов, которые не обращают внимания на наших специалистов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Михаил Гершкович: "Назначения Божовича и Кучука мне совершенно непонятны"<a href="https://t.co/pVHXEr4etA">https://t.co/pVHXEr4etA</a> <a href="https://t.co/8IUu6PYtBJ">pic.twitter.com/8IUu6PYtBJ</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/876831964556279808">19 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Shpasic: А чего же добились «российские тренеры хорошего уровня»?

Thomas_Boy_: Гершковича зациклило. Какие у нас специалисты, кто они?

King's Bounty IIII: Божович взял первый кубок для Ростова.

Millwall82: Пчелы против меда? Гершкович против «налога на иностранных тренеров»???