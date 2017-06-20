Болельщики: Канунников? У «Спартака» появились шансы против «Баварии» и «Барселоны»
Новость о скором переходе Максима Канунникова в «Спартак» — одна из самых обсуждаемых тем понедельника.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ИГОРЬ АЛБИН: «ЦЕНА СТАДИОНА “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ” АДЕКВАТНА».
Объект был сдан в эксплуатацию 29 декабря прошлого года, после чего продолжался ряд работ. Стоимость стадиона в итоге составила 43 миллиарда рублей.
— Я считаю, что цена стадиона адекватна. Потому что это не стадион, а
Shpasic: Цена адекватна. Жаль только, что
Inspire: А если б сделали за 35 то было б «ваще бесплатно» ….
EVIL915: Если всем хватило — то ДА! А если не всем — то занижена!
Ю. Ю.: А как определить, какая цена адекватна? И какова будет «погрешность» в определении адекватности? К примеру, 20 лярдов — адекватно или нет?
Sovmestitel: Так ведь рано подводить
ГЕРМАНИЯ ОБЫГРАЛА АВСТРАЛИЮ НА КУБКЕ КОНФЕДЕРАЦИЙ-2017.
Сборная Германии в матче Кубка конфедераций-2017 в Сочи победила Австралию (3:2).
В составе немцев отличились Ларс Штиндль, Юлиан Дракслер и Леон Горецка, у австралийцев — Томми Рогич и Томи Юрич. Причем гол Юрича во втором тайме был засчитан после помощи видеоассистентов.
Джон…Сильвер: Немцы есть немцы, любым составом могут обыграть кого угодно.
Zoostation: Молодцы! Игра немцев в таком составе еще сыровата, но с каждым матчем они будут смотреться все лучше и лучше.
)V (ax: В Таиланд по два раза в году им не дорого кататься, а тут 9000 за билет на центральную трибуну — жаба давит.
sergant89: Немцы не стесняются привезти играть молодежный состав. И эти юноши еще обыграют взрослых дядек.
Pablo75:
«СПАРТАК» ПРИОБРЕТЕТ КАНУННИКОВА ЗА СУММУ ВЫКУПА.
25-летний полузащитник «Рубина» Максим Канунников новый сезон, с большой долей вероятности, начнет в «Спартаке» .
У футболиста остался год контракта с казанским клубом, но в договоре предусмотрена сумма отступных. Сам хавбек, по всей видимости, подпишет контракт с
Спринт: Зря Канунников уходит от Бердыевского «Рубина». Тем более в «Спартак», где ставка в нападении делается на легионеров. Лучше играть в «Краснодаре», но Галицкий завышенную зарплату платить не будет.
Antonio85: Опять паспорт покупают вместо игроков.
Jean4: «Боссам» кб конечно видней, но со стороны слабоватое усиление под ЛЧ. Лавку полировать некому?
karlikf1: Пускай забирают, невелика потеря. Будет вместе с Давыдовым и Мельгарехо семечки лузгать на лавке, а контракт отрабатывать тасканием ворот на тренировках.
Баламошка: После этого трансфера появляются реальные шансы против Баварии и Барсы в ЛЧ.
МИХАИЛ ГЕРШКОВИЧ: «НАЗНАЧЕНИЯ БОЖОВИЧА И КУЧУКА МНЕ СОВЕРШЕННО НЕПОНЯТНЫ».
Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович не понимает, почему тульский «Арсенал» принял решение назначить главным тренером команды Миодрага Божовича. Специалист считает, что Божович и новый главный тренер «Ростова» Леонид Кучук ничего не добились за долгие годы работы в российских командах.
— Божович работал у нас во многих клубах и особо ничего не добился, — цитирует «Р-Спорт» Гершковича. — В России хватает тренеров достаточно высокого уровня. Мне также неясно назначение главным тренером «Ростова» Кучука. Они с Божовичем работали у нас, но ничего не добивались, нет за ними никаких серьезных успехов, и их возвращение непонятно. Я всегда и всем желаю удачи, но я не понимаю политику руководителей клубов, которые не обращают внимания на наших специалистов.
Shpasic: А чего же добились «российские тренеры хорошего уровня»?
Thomas_Boy_: Гершковича зациклило. Какие у нас специалисты, кто они?
King's Bounty IIII: Божович взял первый кубок для Ростова.
Millwall82: Пчелы против меда? Гершкович против «налога на иностранных тренеров»???
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter