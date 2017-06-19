Тренерская бригада «Рубина» расширяет свой состав

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Между тем, новый-старый главный тренер команды, работающий с ней без контракта, попал в объективы фотокамер клубной пресс-службы еще в первом фоторепортаже. Теперь же вышел пятый по счету фотоблог с австрийского сбора «Рубина» с восьмого дня занятий, самый солидный по объему, включающий 81 фото. Более того, впервые на сайте появились и слова игрока — интервью бразильского нападающего «Рубина» Кристиана Жонатаса о первых впечатлениях от работы с Бердыевым.

Как видно на фото, преданные помощники Бердыева, работавшие с ним в Казани до момента увольнения в декабре 2013 года, и в Ростове-на-Дону, — Виталий Кафанов и Якуб Уразсахатов — снова с ним. Так же как Рафис Гильманов.

Напомним, 53-летний Рафис Гильманов трудился в «Рубине» с 2003 года и покинул клуб вслед за Бердыевым. 64-летний Иван Данильянц, уроженец Ашхабада, играл с Бердыевым и Якубом Уразсахатовым в родном «Строителе». В 2010 — 2013 гг. он работал руководителем программы развития молодежного футбола в «Рубине», где оставил о себе неоднозначное впечатление. Затем Данильянц работал вместе с Бердыевым в «Ростове», где с сентября 2016 по начало июня 2017 года значился главным тренером, после того как его шеф стал виц-президентом донского клуба.

Единственный помощник Бердыева, не имеющий никакого отношения к Туркмении, — это 62-летний молдаванин Александр Мацюра. Он работал в бригаде Бердыева и клубной инфраструктуре с 2006 по 2013 год, затем подался в «Ростов».

Таким образом, благодаря клубным фотографам мы знаем, кто теперь работает вместе с Бердыевым в «Рубине», перебравшись вслед за ним с Дона на берега Казанки. Это тренеры Виталий Кафанов, Якуб Уразсахатов, Иван Данильянц, Александр Мацюра, администратор Рафис Гильманов, переводчик Юрий Солано.

20 июня в 12.30 «Рубин» проведет свой первый и последний контрольный матч на этом сборе в Австрии со словенским «Целе». Сразу после игры команда возвращается домой, второй сбор в Австрии пройдет с 25 июня по 8 июля.