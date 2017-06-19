Футболисты «Урала» проведут встречу с болельщиками: раздадут автографы и презентуют новую форму
Во вторник, 20 июня, в Екатеринбурге состоится
автограф-сессия футболистов «Урала». С болельщиками встретятся защитник Денис Кулаков и нападающий Эдгар Манучарян.
Как сообщили Накануне.RU в
Мероприятие пройдет в фирменном магазине ФК «Урал» в ТРЦ «Гринвич». Начало в 19.00.
Напомним, ранее болельщики уральского клуба признали Дениса Кулакова лучшим игроком команды по итогам минувшего сезона.
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