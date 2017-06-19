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https://sport.mail.ru/news/football/30119376/
19 июня 2017, 14:13 | Футбол | Nakanune.ru

Футболисты «Урала» проведут встречу с болельщиками: раздадут автографы и презентуют новую форму

Во вторник, 20 июня, в Екатеринбурге состоится автограф-сессия футболистов «Урала». С болельщиками встретятся защитник Денис Кулаков и нападающий Эдгар Манучарян.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, поклонников ждет презентация новой игровой формы, торжественный старт общих продаж абонементов, конкурсы для болельщиков и общение с футболистами «Урала».

Мероприятие пройдет в фирменном магазине ФК «Урал» в ТРЦ «Гринвич». Начало в 19.00.

Напомним, ранее болельщики уральского клуба признали Дениса Кулакова лучшим игроком команды по итогам минувшего сезона.
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