Футболисты «Урала» проведут встречу с болельщиками: раздадут автографы и презентуют новую форму

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, поклонников ждет презентация новой игровой формы, торжественный старт общих продаж абонементов, конкурсы для болельщиков и общение с футболистами «Урала».

Мероприятие пройдет в фирменном магазине ФК «Урал» в ТРЦ «Гринвич». Начало в 19.00.

Напомним, ранее болельщики уральского клуба признали Дениса Кулакова лучшим игроком команды по итогам минувшего сезона.