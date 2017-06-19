Депутат донского парламента стал президентом ФК «Ростов»
Президентом футбольного клуба «Ростов» назначен депутат Законодательного Собрания Ростовской области Арташес Арутюнянц.
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Также сообщается, что спортивным директором «Ростова» назначен Алексей Рыскин.
Он уже работал в донском клубе в селекционном отделе с 2009—2010 и 2012−2015 годах.
Напомним, ранее главным тренером футбольного клуба «Ростов» стал Леонид Кучук.
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