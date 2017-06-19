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19 июня 2017, 14:04 | Футбол | АиФ Ростов-на-Дону

Депутат донского парламента стал президентом ФК «Ростов»

Президентом футбольного клуба «Ростов» назначен депутат Законодательного Собрания Ростовской области Арташес Арутюнянц.

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Как сообщает пресс-служба донской команды, Арташес Арутюнянц является членом совета директоров АО ФК «Ростов» и владельцем ООО «Южный Капитал».

Также сообщается, что спортивным директором «Ростова» назначен Алексей Рыскин.

Он уже работал в донском клубе в селекционном отделе с 2009—2010 и 2012−2015 годах.

Напомним, ранее главным тренером футбольного клуба «Ростов» стал Леонид Кучук.
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