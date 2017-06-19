Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/30117021/
19 июня 2017, 12:18 | Футбол | Югополис

В понедельник пройдет первый матч Кубка конфедераций в Сочи

19 июня в Сочи состоится матч Кубка конфедераций. На стадионе «Фишт» сыграют сборные Австралии и Германии. Встреча начнется в 18.00.

Сборная Австралии приехала на Кубок конфедераций, чтобы выиграть, заявил главный тренер австралийской команды Ангелос Постекоглу. Менеджер сборной Германии, комментируя предстоящую встречу, отметил, что «главный приоритет — развитие сборной, победа на Кубке конфедераций — на втором плане».

Немцы привезли в Сочи второй состав. «Звездам» сборной Германии по футболу поможет конкуренция с молодыми игроками, попавшими в состав на Кубок, проходящий в России, заявил главный тренер Йоахим Лев. Футболисты сборной Германии выйдут на первую свою встречу группового этапа с траурными повязками в память о недавно скончавшемся бывшем канцлере ФРГ Гельмуте Коле, сообщает «Макс портал».

Встречей сборных Австралии и Германии завершится первый тур Кубка конфедераций.

В субботу и воскресенье состоялись первые матчи футбольного турнира. Сборная России выиграла у Новой Зеландии 2:0, португальцы сыграли вничью с мексиканцами — 2:2, а сборная Камеруна проиграла сборной Чили 0:2.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Все новости
19 июня

Бывший руководитель краснодарской полиции возглавил ГУВД Ростовской области

В понедельник пройдет первый матч Кубка конфедераций в Сочи

В Абинске мужчина погиб, попав под электричку