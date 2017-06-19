В понедельник пройдет первый матч Кубка конфедераций в Сочи
19 июня в Сочи состоится матч Кубка конфедераций. На стадионе «Фишт» сыграют сборные Австралии и Германии. Встреча начнется в 18.00.
Сборная Австралии приехала на Кубок конфедераций, чтобы выиграть, заявил главный тренер австралийской команды Ангелос Постекоглу. Менеджер сборной Германии, комментируя предстоящую встречу, отметил, что «главный приоритет — развитие сборной, победа на Кубке конфедераций — на втором плане».
Немцы привезли в Сочи второй состав. «Звездам» сборной Германии по футболу поможет конкуренция с молодыми игроками, попавшими в состав на Кубок, проходящий в России, заявил главный тренер Йоахим Лев. Футболисты сборной Германии выйдут на первую свою встречу группового этапа с траурными повязками в память о недавно скончавшемся бывшем канцлере ФРГ Гельмуте Коле, сообщает «Макс портал».
Встречей сборных Австралии и Германии завершится первый тур Кубка конфедераций.
В субботу и воскресенье состоялись первые матчи футбольного турнира. Сборная России выиграла у Новой Зеландии 2:0, португальцы сыграли вничью с мексиканцами — 2:2, а сборная Камеруна проиграла сборной Чили 0:2.
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