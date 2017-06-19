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https://sport.mail.ru/news/football/30115799/
19 июня 2017, 10:17 | Футбол | Р-Спорт

Инфантино стоял за увольнением глав палат комитета ФИФА по этике Эккерта и Борбели

МОСКВА, 19 июн — Р-Спорт. Президент ФИФА Джанни Инфантино стоял за увольнением главы арбитражной палаты комитета по этике организации Ханса-Йоахима Эккерта и председателя следственной палаты комитета Корнеля Борбели, в то время как комитет расследовал предполагаемое злоупотребление служебным положением со стороны главы международной федерации, сообщает Guardian.

Совет ФИФА в мае принял решение не продлевать полномочия Эккерта и Борбели. По информации британского издания, список кандидатов в независимые комитеты организации был представлен Инфантино и генеральным секретарем ФИФА Фатмой Самурой и не включал имена Эккерта и Борбели. В ФИФА заявили, что все процедуры были соблюдены.

Как стало известно Guardian, ранее Борбели начал расследовать информацию о том, что Инфантино и Самура пытались ненадлежащим образом повлиять на выборы главы Африканской конфедерации футбола (CAF), которые в итоге выиграл Ахмад Ахмад. Руководители ФИФА поддерживали Ахмада в борьбе с Исса Аяту, так как тот не поддержал Инфантино на выборах президента ФИФА.

Также Борбели интересовался финансированием президентской кампании Инфантино. Нынешний глава ФИФА утверждал, что УЕФА выделил ему 500 тысяч евро на кампанию, но предполагается, что позднее сумма была увеличена вдвое. После избрания на пост в отношении Инфантино велось расследование, связанное главным образом с использованием им частного самолета, оно было закрыто, но вызвало негодование главы ФИФА. Кроме того, Борбели начал расследование против Ахмада по подозрению в том, что тот просил денег у экс-главы Азиатской конфедерации футбола Мохамеда бин Хаммама, отстраненного в 2012 году.

ФИФА в ответ на данную информацию об уходе Борбели и Эккерта заявила, что «не будет комментировать беспочвенные спекуляции».
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