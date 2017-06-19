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https://sport.mail.ru/news/football/30114529/
19 июня 2017, 10:10 | Футбол | Волгоградское деловое телевидение

«Ротор-Волгоград» разгромил «Дружбу» со счетом 9:0

18 июня в первом матче межсезонья футбольный клуб «Ротор-Волгоград» обыграл соперников из Майкопа с разгромным счетом 9:0.

Ротор-Волгоград разгромил Дружбу со счетом 9:0. Увеличить
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Товарищеский матч состоялся на тренировочной базе «Футбольный мир» в Абрау-Дюрсо. Волгоградские футболисты оказались значительно сильнее соперников уже на первых минутах встречи. Вопрос о победителе был снят уже в начале поединка.

В первом тайме волгоградцы отправили в ворота соперника три мяча, во втором — шесть.

В игре отличились: Владислав Сысуев, Роман Концедалов, Александр Сидоричев, Олег Николаев, Мухаммад Султонов, Андрей Киреев.
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