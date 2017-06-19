«Ротор-Волгоград» разгромил «Дружбу» со счетом 9:0

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Товарищеский матч состоялся на тренировочной базе «Футбольный мир» в Абрау-Дюрсо. Волгоградские футболисты оказались значительно сильнее соперников уже на первых минутах встречи. Вопрос о победителе был снят уже в начале поединка.

В первом тайме волгоградцы отправили в ворота соперника три мяча, во втором — шесть.

В игре отличились: Владислав Сысуев, Роман Концедалов, Александр Сидоричев, Олег Николаев, Мухаммад Султонов, Андрей Киреев.