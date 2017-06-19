«Ротор-Волгоград» разгромил «Дружбу» со счетом 9:0
18 июня в первом матче межсезонья футбольный клуб «Ротор-Волгоград» обыграл соперников из Майкопа с разгромным счетом 9:0.
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Товарищеский матч состоялся на тренировочной базе «Футбольный мир» в
В первом тайме волгоградцы отправили в ворота соперника три мяча, во втором — шесть.
В игре отличились: Владислав Сысуев, Роман Концедалов, Александр Сидоричев, Олег Николаев, Мухаммад Султонов, Андрей Киреев.
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