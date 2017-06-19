Португальские звезды футбола гуляли по Казани под серьезной охраной

Казани повезло: городу выпала честь принимать у себя главную звезду турнира португальца Криштиану Роналду. Почитатели таланта легендарного футболиста к приезду кумира подготовились основательно. Во дворе гостиницы, где квартирует сборная Португалии, стена одного из домов стала гигантским полотном для портрета Криштиану. Правда, говорят, что авторы граффити немного промахнулись в деталях. Мол, полоски на одежде Роналду недвусмысленно намекают на компанию, являющуюся конкурентом всамделишного экипировщика португальца.

Проверить это лично сейчас нет никакой возможности. Территория отеля огорожена железным забором и находится под усиленной охраной. Таковы требования времени: даже сборную Новой Зеландии, не избалованную звездами, стерегут по высшему разряду. А тут речь о сборной — чемпионе Европы, в которой Роналду является хоть и главной знаменитостью, но далеко не единственной.

У ворот гостиницы дежурит горстка молодых людей. Говорят, что у ограды круглые сутки обязательно кто-то да околачивается. Я пришел к отелю поздно вечером: стоят. Своя логика в этом есть: футболисты если и выходят погулять в город, то делают это уже с наступлением темноты и под серьезной охраной.

«Смотри, еще кто-то вышел», — перешептываются прильнувшие к ограждению молодые люди. Они с замиранием сердца вглядываются в холл отеля с надеждой различить за стеклянными дверями знакомые силуэты. Еще один лучик надежды — подъезжающие дорогие иномарки. Вдруг в какую-нибудь из них сейчас юркнет кто-нибудь из великих. Но все тщетно. Криштиану Роналду, которого здесь ждут больше всего, показываться на публике не спешит. Что очень даже понятно, особенно с учетом последних новостей из Испании, где прокуратура обвиняет форварда мадридского «Реала» в неуплате налогов.

За всех отдувается наставник португальцев Фернанду Сантуш. Потолковав с кем-то из помощников, он сам идет к страждущим прикоснуться к чужой славе. Судя по разговорам в толпе, тренера в лицо знают далеко не все, но дежурное селфи сделать надо. Если бы не решетка, фанаты бы повисли на тренере, а так они виснут на заборе. Между тем Сантуш устало ставит свой подбородок на металлическую балку: его вечно суровые морщины разглаживаются, и на лице появляется улыбка. Очень редкое зрелище.

На предматчевой пресс-конференции СМИ интересовала ситуация с налогами Роналду. Когда соответствующий вопрос прозвучал, Сантуш, сухо бубнивший банальности, вдруг вскинул брови.

— Готов голову отдать на отсечение за Роналду, как личность и спортсмена, — чувствовалось, что тренер не стесняется патетики. — Я был его первым тренером в сборной Португалии, и он всегда показывал все, на что способен. Я доверяю ему на сто процентов, как атлету и человеку. Я понимаю, что у вас еще много вопросов на этот счет, но я больше не буду говорить о Роналду. Знаете, мы заключили с игроками договор, что на время турнира все личные вопросы должны остаться за скобками. Вы должны быть аккуратны с источниками, которые распространяют информацию о Роналду. Можете считать меня глухим, но все знают, что я хороший слушатель, так что нужно быть осторожным с этой информацией. Криштиану поддерживают все в команде.

Сборная Мексики тем временем демонстративно открыла для посторонних глаз весь час своей тренировки. Можно было понаблюдать, как «ацтеки» отрабатывают прессинг и искусственный офсайд, а затем тренируют штрафные удары.