Португальские звезды футбола гуляли по Казани под серьезной охраной
В воскресенье в группе «A» Кубка конфедераций, в которой выступает и хозяйка турнира сборная России, состоялся второй матч. Сборные Португалии и Мексики на «Казань Арене» сыграли вничью — 2:2.
Казани повезло: городу выпала честь принимать у себя главную звезду турнира португальца Криштиану Роналду. Почитатели таланта легендарного футболиста к приезду кумира подготовились основательно. Во дворе гостиницы, где квартирует сборная Португалии, стена одного из домов стала гигантским полотном для портрета Криштиану. Правда, говорят, что авторы граффити немного промахнулись в деталях. Мол, полоски на одежде Роналду недвусмысленно намекают на компанию, являющуюся конкурентом всамделишного экипировщика португальца.
Проверить это лично сейчас нет никакой возможности. Территория отеля огорожена железным забором и находится под усиленной охраной. Таковы требования времени: даже сборную Новой Зеландии, не избалованную звездами, стерегут по высшему разряду. А тут речь о сборной — чемпионе Европы, в которой Роналду является хоть и главной знаменитостью, но далеко не единственной.
У ворот гостиницы дежурит горстка молодых людей. Говорят, что у ограды круглые сутки обязательно
«Смотри, еще
За всех отдувается наставник португальцев Фернанду Сантуш. Потолковав с
На предматчевой
— Готов голову отдать на отсечение за Роналду, как личность и спортсмена, — чувствовалось, что тренер не стесняется патетики. — Я был его первым тренером в сборной Португалии, и он всегда показывал все, на что способен. Я доверяю ему на сто процентов, как атлету и человеку. Я понимаю, что у вас еще много вопросов на этот счет, но я больше не буду говорить о Роналду. Знаете, мы заключили с игроками договор, что на время турнира все личные вопросы должны остаться за скобками. Вы должны быть аккуратны с источниками, которые распространяют информацию о Роналду. Можете считать меня глухим, но все знают, что я хороший слушатель, так что нужно быть осторожным с этой информацией. Криштиану поддерживают все в команде.
Сборная Мексики тем временем демонстративно открыла для посторонних глаз весь час своей тренировки. Можно было понаблюдать, как «ацтеки» отрабатывают прессинг и искусственный офсайд, а затем тренируют штрафные удары.
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