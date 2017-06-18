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18 июня 2017, 11:29 | Футбол | ТАСС

Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Сорокин вошел в исполком РФС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Генеральный директор оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира «Россия-2018» Алексей Сорокин вошел в состав исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС). Довыборы в исполком состоялись на внеочередной конференции РФС в Санкт-Петербурге.

Довыборы в исполком состоялись на внеочередной конференции РФС в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> также были утверждены кандидатуры Алексея Смертина и Дениса Соловьева. Увеличить
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Соответствующие кадровые изменения были одобрены на апрельской конференции РФС и утверждены исполкомом в мае.

Наряду с Сорокиным были утверждены кандидатуры председателя комитета РФС по маркетингу Дениса Соловьева и бывшего полузащитника сборной России Алексея Смертина.
Соответствующие кадровые изменения были одобрены на апрельской конференции РФС и утверждены исполкомом в мае.

Теперь состав исполкома из 26 членов выглядит следующим образом: президент РФС Виталий Мутко; три руководителя лиг — Сергей Прядкин (РФПЛ), Игорь Ефремов (ФНЛ), Андрей Соколов (ПФЛ); президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев; три представителя профессиональных клубов — президент ЦСКА Евгений Гинер, глава «Зенита» Александр Дюков и президент «Рубина» Ильсур Метшин; восемь представителей межрегиональных объединений и по одному представителю от региональных федераций Москвы и Московской области — Никита Симонян (выдвинут Московской областью), Сергей Анохин (Москва), Рохус Шох (Черноземье), Владимир Афанасьев (Приволжье), Михаил Бочкарев (Урал и Западная Сибирь), Владимир Евтушенко (Сибирь), Лом-Али Ибрагимов (Южный федеральный округ), Алексей Комаров («Золотое кольцо»), Владимир Крысин (Дальний Восток), Анатолий Турчак (Северо-Запад); представитель женского футбола Наталья Авдонченко, представитель организаций тренеров Михаил Гершкович, представитель профсоюза футболистов Александр Зотов, представитель ветеранов футбола Александр Мирзоян и представитель болельщиков вице-спикер Госдумы VI созыва Игорь Лебедев, а также Смертин, Сорокин и Соловьев.
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Мутко: РФС слабо отработает, если не использует ЧМ для поднятия интереса к футболу

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Вице-премьер РФ и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил на конференции организации в Санкт-Петербурге, что проведение в России чемпионата мира является уникальным шансом, чтобы поднять интерес к футболу в стране, и если не получится им воспользоваться, значит, работа будет сделана слабо.
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18 июня

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