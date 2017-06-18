Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Сорокин вошел в исполком РФС

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Соответствующие кадровые изменения были одобрены на апрельской конференции РФС и утверждены исполкомом в мае.

Наряду с Сорокиным были утверждены кандидатуры председателя комитета РФС по маркетингу Дениса Соловьева и бывшего полузащитника сборной России Алексея Смертина.

Соответствующие кадровые изменения были одобрены на апрельской конференции РФС и утверждены исполкомом в мае.