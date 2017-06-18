Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Сорокин вошел в исполком РФС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Генеральный директор оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира «Россия-2018» Алексей Сорокин вошел в состав исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС). Довыборы в исполком состоялись на внеочередной конференции РФС в Санкт-Петербурге.
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Соответствующие кадровые изменения были одобрены на апрельской конференции РФС и утверждены исполкомом в мае.
Наряду с Сорокиным были утверждены кандидатуры председателя комитета РФС по маркетингу Дениса Соловьева и бывшего полузащитника сборной России Алексея Смертина.
Соответствующие кадровые изменения были одобрены на апрельской конференции РФС и утверждены исполкомом в мае.
Теперь состав исполкома из 26 членов выглядит следующим образом: президент РФС Виталий Мутко; три руководителя лиг — Сергей Прядкин (РФПЛ), Игорь Ефремов (ФНЛ), Андрей Соколов (ПФЛ); президент Ассоциации
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