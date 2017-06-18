УЕФА одобряет появление «Стратегии развития футбола в РФ до 2030 года»

«Мне хотелось бы передать приветственные слова президента УЕФА Чеферина и генсека Теодоридиса. На прошлой конференции я говорил, что РФС и УЕФА связывают теплые отношения, как и президентов организаций. В апреле я стал свидетелем того, что вы утвердили документ по долгосрочному развитию футбола по всей стране. Я бы хотел бы заверить, что мы будем оказывать поддержку по всем пунктам, которые есть в этой стратегии», — сказал Лакович.

«Вместе мы можем сделать многое на благо российского футбола, а также европейской футбольной семьи. Европейский футбол не сможет похвастаться собой, если не будет сильного российского футбола. Большой шаг уже сделан: вчера я был свидетелем того, как ликовали 50 тысяч зрителей на стадионе в Санкт-Петербурге, люди горды и счастливы показать прекрасную Россию и ее гостеприимство», — добавил представитель УЕФА.

«Стратегия-2030» была разработана в соответствии с поручениями президента РФ по итогам совместного заседания Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018», которое состоялось 8 декабря 2015 года. «Стратегия-2030» является логическим продолжением «Стратегии развития футбола в РФ на 2006−2016 годы» и учитывает концепцию, которая была заложена в «Стратегии развития футбола в РФ на период до 2020 года», утвержденной 26 апреля 2014 года.