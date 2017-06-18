Конференция РФС началась с минуты молчания в память о Перетурине

Бывший футболист, спортивный комментатор Владимир Перетурин скончался 22 мая, накануне своего 79-летия.

«Перетурин многое сделал для развития футбола, еще раз выражаю соболезнования его родным и близким», — сказал президент РФС Виталий Мутко.

Перетурин перенес два инсульта и в последние годы был прикован к постели.

В бытность игроком Перетурин выступал за футбольные клубы «Динамо» из Кирова и Калининграда, ленинградский «Автомобилист», «Сатурн» из Рыбинска, играл на позиции защитника. Завершил футбольную карьеру в 1967 году, после чего стал спортивным комментатором, работал на многих крупных футбольных соревнованиях и Олимпийских играх. С 1980 по 1999 год вел передачу «Футбольное обозрение» на Первом канале.