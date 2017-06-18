Минспорт утвердил «Стратегию развития футбола в РФ до 2030 года»

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«Я хотел бы отметить, что у нас есть уникальный шанс, мы проводим чемпионат мира, готовились к нему, и до следующего года градус отношения к футболу будет повышен. Мы должны этим воспользоваться для повышения уровня футбола, профессионального и любительского. Наша задача грамотно этим воспользоваться. Мы приготовили Стратегию, она утверждена Министерством спорта, после чего будет отправлена в правительство РФ», — сказал Мутко.

«Стратегия-2030» была разработана в соответствии с поручениями президента РФ по итогам совместного заседания Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018», которое состоялось 8 декабря 2015 года. «Стратегия-2030» является логическим продолжением «Стратегии развития футбола в РФ на 2006−2016 годы» и учитывает концепцию, которая была заложена в «Стратегии развития футбола в РФ на период до 2020 года», утвержденной 26 апреля 2014 года.