Минспорт утвердил «Стратегию развития футбола в РФ до 2030 года»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Дильшад Ломовских/. Министерство спорта утвердило «Стратегию развития футбола в Российской Федерации до 2030 года», принятую 8 апреля нынешнего года на конференции Российского футбольного союза (РФС). Об этом на внеочередной конференции РФС. проходящей в Санкт-Петербурге, сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.
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«Я хотел бы отметить, что у нас есть уникальный шанс, мы проводим чемпионат мира, готовились к нему, и до следующего года градус отношения к футболу будет повышен. Мы должны этим воспользоваться для повышения уровня футбола, профессионального и любительского. Наша задача грамотно этим воспользоваться. Мы приготовили Стратегию, она утверждена Министерством спорта, после чего будет отправлена в правительство РФ», — сказал Мутко.
«Стратегия-2030» была разработана в соответствии с поручениями президента РФ по итогам совместного заседания Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018», которое состоялось 8 декабря 2015 года. «Стратегия-2030» является логическим продолжением «Стратегии развития футбола в РФ на 2006−2016 годы» и учитывает концепцию, которая была заложена в «Стратегии развития футбола в РФ на период до 2020 года», утвержденной 26 апреля 2014 года.
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