Президент ФИФА Джанни Инфантино примет участие в конференции РФС

Конференция РФС пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге — на следующий день после матча, открывшего на арене «Санкт-Петербург» Кубок конфедераций 2017 года, в котором сборная России обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0.

На повестке заседания значатся пункты об изменении устава РФС, избрании новых членов исполкома организации, также пройдет обсуждение готовности России к чемпионату мира по футболу 2018 года.