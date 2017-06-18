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https://sport.mail.ru/news/football/30108772/
18 июня 2017, 10:12 | Футбол | Р-Спорт

Президент ФИФА Джанни Инфантино примет участие в конференции РФС

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Президент ФИФА Джанни Инфантино примет участие во внеочередной конференции Российского футбольного союза (РФС).

Конференция РФС пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге — на следующий день после матча, открывшего на арене «Санкт-Петербург» Кубок конфедераций 2017 года, в котором сборная России обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0.

На повестке заседания значатся пункты об изменении устава РФС, избрании новых членов исполкома организации, также пройдет обсуждение готовности России к чемпионату мира по футболу 2018 года.
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