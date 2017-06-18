Президент ФИФА Джанни Инфантино примет участие в конференции РФС
С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Президент ФИФА Джанни Инфантино примет участие во внеочередной конференции Российского футбольного союза (РФС).
Конференция РФС пройдет в воскресенье в
На повестке заседания значатся пункты об изменении устава РФС, избрании новых членов исполкома организации, также пройдет обсуждение готовности России к чемпионату мира по футболу 2018 года.
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