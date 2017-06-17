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https://sport.mail.ru/news/football/30106384/
17 июня 2017, 20:12 | Футбол | Р-Спорт

«Сити» обыграл «Спартак» в матче чемпионата России по пляжному футболу

«Сити» (Санкт-Петербург) обыграл «Спартак» (Москва) в матче пятого тура первого этапа чемпионата России по пляжному футболу.

Сити (Санкт-Петербург) обыграл Спартак (Москва) в матче пятого тура первого этапа чемпионата России по пляжному футболу. Увеличить
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Матч завершился в пользу «Сити» — 4:3. Основное время встречи, прошедшей в Санкт-Петербурге в субботу, закончилось со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии пенальти футболисты «Сити» оказались точнее — 3:2.

Результаты других матчей дня:

«Элмонт» (Королев) — «Локомотив» (Москва) — 3:13;.

«Крылья Советов» (Самара) — ЦСКА (Москва) — 1:4;.

«Строгино» (Москва) — «Кристалл» (Санкт-Петербург) — 2:5.
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