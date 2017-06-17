«Сити» обыграл «Спартак» в матче чемпионата России по пляжному футболу
«Сити» (Санкт-Петербург) обыграл «Спартак» (Москва) в матче пятого тура первого этапа чемпионата России по пляжному футболу.
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Матч завершился в пользу «Сити» — 4:3. Основное время встречи, прошедшей в
Результаты других матчей дня:
«Элмонт» (Королев) — «Локомотив» (Москва) — 3:13;.
«Крылья Советов» (Самара) — ЦСКА (Москва) — 1:4;.
«Строгино» (Москва) — «Кристалл» (Санкт-Петербург) — 2:5.
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