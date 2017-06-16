Ранее стало известно, что 32-летний игрок сообщил президенту мадридцев Флорентино Пересу о намерении сменить команду в летнее трансферное окно. Форвард полагает, что клуб в недостаточной мере защищает его в вопросе об обвинениях в уклонении от неуплаты налогов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/Cristiano">@Cristiano</a> ,мы ждём тебя в Туле. Денег на твой трансфер нет, зато есть вкусный чай из самовара, сладкие пряники и филимоновские игрушки! <a href="https://t.co/nlLvjUisXD">pic.twitter.com/nlLvjUisXD</a></p>— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) <a href="https://twitter.com/pfc_arsenal/status/875750432093745153">16 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>