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16 июня 2017, 20:27 | Футбол | Спорт-Экспресс

«Арсенал» — Роналду: Ждем тебя в Туле, есть вкусный чай и сладкие пряники

«Арсенал» на своей странице в Твиттере в шутливой форме обратился к нападающему «Реала» Криштиану Роналду с предложением переехать в Тулу.

Ранее стало известно, что 32-летний игрок сообщил президенту мадридцев Флорентино Пересу о намерении сменить команду в летнее трансферное окно. Форвард полагает, что клуб в недостаточной мере защищает его в вопросе об обвинениях в уклонении от неуплаты налогов.

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