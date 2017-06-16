«Арсенал» — Роналду: Ждем тебя в Туле, есть вкусный чай и сладкие пряники
«Арсенал» на своей странице в Твиттере в шутливой форме обратился к нападающему «Реала» Криштиану Роналду с предложением переехать в Тулу.
Ранее стало известно, что 32-летний игрок сообщил президенту мадридцев Флорентино Пересу о намерении сменить команду в летнее трансферное окно. Форвард полагает, что клуб в недостаточной мере защищает его в вопросе об обвинениях в уклонении от неуплаты налогов.
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