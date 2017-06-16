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16 июня 2017, 19:39 | Футбол | Onedivision.ru

«Мордовия» объявила о назначении Мустафина на пост главного тренера

Главным тренером «Мордовии» назначен Марат Мустафин. Контракт между клубом и специалистом продлён на один год. Об этом сообщает пресс-служба саранской команды.

Главным тренером Мордовии назначен Марат Мустафин. Контракт между клубом и специалистом продлён на один год. Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> саранской команды. Увеличить
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Марат Мустафин работает в структуре «Мордовии» начиная с 2000 года, и за это время он успел поработать с большинством тренеров, что руководили командой. Наряду с этим Мустафин уже дважды принимал команду в трудной турнирной ситуации — в качестве и.о. главного тренера. В начале июня Марат Фяридьевич успешно сдал экзамены в Высшей школе тренеров и продолжит обучение на курсе соискателей лицензии PRO.

В минувшем сезоне ФНЛ «Мордовия» заняла 17-е место.

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