«Мордовия» объявила о назначении Мустафина на пост главного тренера

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Марат Мустафин работает в структуре «Мордовии» начиная с 2000 года, и за это время он успел поработать с большинством тренеров, что руководили командой. Наряду с этим Мустафин уже дважды принимал команду в трудной турнирной ситуации — в качестве и.о. главного тренера. В начале июня Марат Фяридьевич успешно сдал экзамены в Высшей школе тренеров и продолжит обучение на курсе соискателей лицензии PRO.

В минувшем сезоне ФНЛ «Мордовия» заняла 17-е место.