В Уфе беременные женщины обыграли в футболе игроков профессиональной команды
УФА, 16 июн 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе во время фестиваля беременных «Новое поколение — 2017» женщины в интересном положении сразились с профессионалами — футболистками ФК «Уфа».
Турнир был посвящен предстоящему чемпионату мира по футболу, и победа оказалась на стороне женщин, находящихся в ожидании чуда.
Сегодня проходит третий день Олимпиады беременных, запланирован концерт «Хора беременных», также среди участниц разыграют сертификат на роды в одной из лучших клиник Уфы.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter