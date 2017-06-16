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https://sport.mail.ru/news/football/30093156/
16 июня 2017, 11:40 | Футбол | ИА Башинформ

В Уфе беременные женщины обыграли в футболе игроков профессиональной команды

УФА, 16 июн 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе во время фестиваля беременных «Новое поколение — 2017» женщины в интересном положении сразились с профессионалами — футболистками ФК «Уфа».

Турнир был посвящен предстоящему чемпионату мира по футболу, и победа оказалась на стороне женщин, находящихся в ожидании чуда.

Сегодня проходит третий день Олимпиады беременных, запланирован концерт «Хора беременных», также среди участниц разыграют сертификат на роды в одной из лучших клиник Уфы.
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