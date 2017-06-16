«Амкар» подписал контракт с голкипером Артуром Нигматуллиным

Об этом сообщает пресс-служба пермского клуба.

В прошлом сезоне Артур Нигматуллин был основным вратарем клуба «Тосно», завоевавшего путевку в РФПЛ, до этого играл за «Мордовию», «Урал», «Химки» и «Волгу».

«Нигматуллин провел очень хороший сезон, и у него было несколько предложений из клубов РФПЛ, — говорит исполнительный директор “Амкара” Денис Маслов. — Но он сделал выбор в пользу нашего клуба, поскольку, по его мнению, именно здесь он сможет развиваться и прогрессировать».