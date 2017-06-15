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https://sport.mail.ru/news/football/30088781/
15 июня 2017, 21:48 | Футбол | Чемпионат.com

В Италии сообщили об интересе «Зенита» к форварду «Сампдории» Мурьелю

Нападающий итальянской «Сампдории» Луис Мурьель находится в сфере интересов «Зенита», сообщает интернет-портал SampNews24.

По информации источника, первые контакты между клубами по поводу колумбийского форварда уже состоялись. Кроме того, «Зенит», судя по всему, готов заплатить € 28 млн — именно такая сумма отступных прописана в контракте Мурьеля с «Сампдорией».

В прошедшем сезоне 26-летний нападающий провёл за «Сампдорию» 33 матча, забил 13 мячей и сделал 9 голевых передач.

Отметим, что информация об интересе «Зенита» к Мурьелю появлялась в итальянских СМИ и в прошлом году.

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