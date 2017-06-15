Футболисты «Ахмата» обыграли азербайджанскую «Габалу» в контрольном матче

Встреча, прошедшая в четверг в местечке Енбах, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Ахмата». Единственный мяч на 52-й минуте забил Заур Садаев.

Следующим соперником «Ахмата» на сборе будет еще один клуб из Азербайджана — «Карабах». Встреча пройдет 20 июня.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">ФК "Ахмат" обыграл "Габалу" со счетом 1-0, победный гол забил <a href="https://twitter.com/zaur_sadaev">@zaur_sadaev</a> <a href="https://t.co/BzytgyERNk">pic.twitter.com/BzytgyERNk</a></p>— FC Akhmat Grozny ⚽️ (@akhmatgrozny) <a href="https://twitter.com/akhmatgrozny/status/875415943329046528">15 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>