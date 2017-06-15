Футболисты «Ахмата» обыграли азербайджанскую «Габалу» в контрольном матче
МОСКВА, 15 июн —
Р-Спорт. Футболисты грозненского «Ахмата» (до переименования — «Терек») обыграли азербайджанскую «Габалу» в контрольном матче на сборе в Австрии.
Встреча, прошедшая в четверг в местечке Енбах, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Ахмата». Единственный мяч на 52-й минуте забил Заур Садаев.
Следующим соперником «Ахмата» на сборе будет еще один клуб из Азербайджана — «Карабах». Встреча пройдет 20 июня.
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