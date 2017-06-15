Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/30088705/
15 июня 2017, 21:27 | Футбол | Р-Спорт

Футболисты «Ахмата» обыграли азербайджанскую «Габалу» в контрольном матче

МОСКВА, 15 июн — Р-Спорт. Футболисты грозненского «Ахмата» (до переименования — «Терек») обыграли азербайджанскую «Габалу» в контрольном матче на сборе в Австрии.

Встреча, прошедшая в четверг в местечке Енбах, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Ахмата». Единственный мяч на 52-й минуте забил Заур Садаев.

Следующим соперником «Ахмата» на сборе будет еще один клуб из Азербайджана — «Карабах». Встреча пройдет 20 июня.

Габала
Новости Матчи Состав Статистика
Терек
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

СМИ: Cборная Бразилии по футболу намерена провести товарищеский матч с командой России

СМИ: Cборная Бразилии по футболу намерена провести товарищеский матч с командой России

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Бразильская конфедерация футбола ведет переговоры о проведении товарищеского матча со сборной России в ноябре текущего года или в марте 2018-го. Об этом сообщает бразильский телеканал O Globo.
Еще 7 новостей  Все новости
8 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

«Этот ад закончился»: гимнастка Дмитриева о разводе с Радуловым

Дзюба: вертолет перевернулся, началась паника, было нечем дышать