«Зенит» интересуется полузащитником «Ливерпуля» Марковичем

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Ещё одним вариантом для продолжения карьеры Марковича называется «Уотфорд». В этом клубе сербского футболиста хочет видеть главный тренер Марку Силва.

Под руководством португальца Маркович выступал на правах аренды за «Халл Сити» во второй половине прошлого сезона.

«Ливерпуль» хочет продавать Марковича в летнее трансферное окно. В стан красных полузащитник перешёл в 2014 году за £ 20 млн.