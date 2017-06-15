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15 июня 2017, 20:04 | Футбол | Чемпионат.com

«Зенит» интересуется полузащитником «Ливерпуля» Марковичем

«Зенит» следит за полузащитником «Ливерпуля» Лазаром Марковичем, сообщает The Telegraph. Кроме того, по поводу 23-летнего вингера с мерсисайдцами связывались несколько клубов из Португалии и Италии.

Зенит следит за полузащитником Ливерпуля <span class=error>Лазаром</span> Марковичем сообщает The Telegraph. Увеличить
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Ещё одним вариантом для продолжения карьеры Марковича называется «Уотфорд». В этом клубе сербского футболиста хочет видеть главный тренер Марку Силва.

Под руководством португальца Маркович выступал на правах аренды за «Халл Сити» во второй половине прошлого сезона.

«Ливерпуль» хочет продавать Марковича в летнее трансферное окно. В стан красных полузащитник перешёл в 2014 году за £ 20 млн.

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