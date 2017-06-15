Новый вратарь ФК «Ростов» Сергей Песьяков рассказал о своем переходе

«У меня закончился контракт со “Спартаком”, стали появляться какие-то варианты. На первой же встрече с агентом было принято решение, что я перейду сюда. По сравнению с другими вариантами, для меня “Ростов” был приоритетом», — отметил он. По его словам, здесь город живёт футболом, а на компактном стадионе царит футбольное настроение и всегда полные трибуны.

Ранее Сергей Песьяков уже выступал за жёлто-синих, однако, по его словам, за четыре года после ухода стал спокойнее и увереннее в себе из-за рождения двух детей. Он пообещал выкладываться на 100% и попросил болельщиков продолжать верить в команду.

Напомним, что вместе с ним в ФК «Ростов» пришел и другой вратарь, Илья Абаев, а Никита Медведев и Сослан Джанаев покинули команду.