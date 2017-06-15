Новый вратарь ФК «Ростов» Сергей Песьяков рассказал о своем переходе
Новый вратарь «Ростова» Сергей Песьяков, о переходе которого в донской клуб стало известно 9 июня, рассказал в интервью
пресс-службе команды, что решение он принял быстро и спонтанно.
«У меня закончился контракт со “Спартаком”, стали появляться
Ранее Сергей Песьяков уже выступал за
Напомним, что вместе с ним в ФК «Ростов» пришел и другой вратарь, Илья Абаев, а Никита Медведев и Сослан Джанаев покинули команду.
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