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https://sport.mail.ru/news/football/30086239/
15 июня 2017, 17:26 | Футбол | Деловое сообщество

Новый вратарь ФК «Ростов» Сергей Песьяков рассказал о своем переходе

Новый вратарь «Ростова» Сергей Песьяков, о переходе которого в донской клуб стало известно 9 июня, рассказал в интервью пресс-службе команды, что решение он принял быстро и спонтанно.

«У меня закончился контракт со “Спартаком”, стали появляться какие-то варианты. На первой же встрече с агентом было принято решение, что я перейду сюда. По сравнению с другими вариантами, для меня “Ростов” был приоритетом», — отметил он. По его словам, здесь город живёт футболом, а на компактном стадионе царит футбольное настроение и всегда полные трибуны.

Ранее Сергей Песьяков уже выступал за жёлто-синих, однако, по его словам, за четыре года после ухода стал спокойнее и увереннее в себе из-за рождения двух детей. Он пообещал выкладываться на 100% и попросил болельщиков продолжать верить в команду.

Напомним, что вместе с ним в ФК «Ростов» пришел и другой вратарь, Илья Абаев, а Никита Медведев и Сослан Джанаев покинули команду.
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